Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde

İHA

Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan ‘tam kapanma’ sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm birimleri ile görevde. Bu süreçte yol yapım bakım ve onarım, çevre düzenleme, park ve bahçeler, ilaçlama hizmetleri hız kazanacak, ulaşım hizmetleri de aksamadan sürecek.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, tam kapanma sürecinde vatandaş ve araç yoğunluğunun azalması için önemli lokasyonlarda çalışmalar yapacak. Tam kapanmanın ilk gününde çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan ekipler, yol ve asfalt çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye, Fasih Kayabalı, Çakmak, Cengiz Topel ve Fabrikalar caddelerinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Bölge Komutanlığı Liman içinde sıcak asfalta hazırlık çalışması yürüten ekipler, Çay Mahallesi 6495. Sokak’ta da asfalta hazırlık çalışması yürütüyor.
Yenişehir ilçesi 17.Cadde’de taş duvar yapımı ekipler tarafından sürdürülürken, 4. Çevre Yolu çalışmalarına da hız verildi. Tarsus’ta ise Yenice Atatürk Bulvarı’nda yol ve asfalt çalışmaları kapsamında kaldırım sökümünü başlatan ekipler, Tarsus Hali’nde de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Tam kapanma sürecine göre düzenlenen plan ve yoğun çalışma sistemi ile ekipler, kentin birçok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütecek.

Park ve bahçeler hizmetleri sürecek
Vatandaşların yoğunluğunun azalacağı bir diğer alan da parklar olacak. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, sahil şeridinde bulunan Atatürk ve Kültür Park başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki parklar ve refüjlerde çim bakımı, tesviye işlemleri, bordür ve bitki dikim bakımı, genel temizlik, ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirecek. Bu süreçte budama ekibi de yine iş başında olacak ve budama zamanı gelen ağaç ve çalıları budama işlemine tabi tutacak.
Havaların ısınması ile birlikte haşere mücadelesine hız veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, tam kapanma boyunca ilaçlama hizmetlerine tam kapsamlı bir şekilde devam edecek. Ekipler, dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyon, su birikintileri, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanları kendine üreme alanı yapan sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi canlıların üremelerinin önüne geçmek için etkin bir vektör mücadelesi yürütecek. İlaçlama ekipleri yeşil aksamdan kaynaklı yakağan, beyaz sinek ve çayır sineği türlerini de vatandaşlara rahatsızlık vermeden yok edebilmek adına sıkı bir çalışma temposuna girecek.

Tam kapanma süresinde toplu taşıma sefer saatlerinde değişikliğe gidildi
Büyükşehir belediyesi, tam kapanma süreci boyunca toplu taşıma sefer saatlerine de yeni bir düzenleme getirdi. Tam kapanma sürecince çalışmak zorunda olan ve kapanmadan muaf olan vatandaşlar için ulaşımı aksatmayacak şekilde yeni sefer saatleri düzenlendi. Vatandaşlar, merkez, Tarsus ve kırsal mahalleler için yeniden düzenlenen otobüs sefer saatlerine www.mersin.bel.tr sitesinde yer alan ‘duyurular’ kısmından ve yine ulasim.mersin.bel.tr sitesinde yer alan ‘duyurular’ kısmından ulaşabilecek.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri de tam kapanma süresince görevde olacak. Bu çerçevede ekipler, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görevlerini yerine getirecek.
Trafik kazaları, aramakurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı, İtfaiye Daire ekipleri de görev başında olacak. Olası afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmayı sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelen her linke tıklamayın Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Şüphelilerin başka vatandaşlara ait sosyal medya hesaplarını, "sosyal medya hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Doğrulama için linke tıklayınız" şeklinde mesaj yollayarak şifrelerini ele geçirdikleri tespit edildi.
YEREL HABERLER Gelen her linke tıklamayın Mersin'de düzenlenen ...
Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara il genelinde gıda kolisi dağıtmaya başladı. Belediyenin ücretsiz iftar yemekleri ile süt ve kuş üzümü dağıtımları da sürüyor
YEREL HABERLER Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi ...
Müftülük yetimlere bayram sevinci yaşattı
YEREL HABERLER Müftülük yetimlere bayram sevinci yaşattı
Polis sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polis sokak hayvanlarını unutmadı
Mersin’de tarım işçilerine korona tedbiri
YEREL HABERLER Mersin’de tarım işçilerine korona tedbiri
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tarsus’ta korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarsus’ta korkutan yangın
Mersin'de FETÖ'nün 'askeri mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de FETÖ'nün 'askeri mahrem hizmetler’ ...
Mersin'de 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün 'askeri mahrem hizmetler’ yapılanması içinde yer alan 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'askeri mahrem hizmetler’ yapılanması içinde ...
Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz ...
Polis sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polis sokak hayvanlarını unutmadı
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide ...
Evden ayakkabı çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Evden ayakkabı çalan şüpheliler yakalandı
Toroslar EDAŞ Mersin'deki bakım ve yatırımlarına devam etti
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ Mersin'deki bakım ve yatırımlarına ...
Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4
YEREL HABERLER Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4
Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" önerisi Uzman Psikolog Büşra Uysal: "Bunu hapis olarak görmek yerine fırsata çevirebiliriz" "Sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da bahar temizliği olarak bakmalıyız"
YEREL HABERLER Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" ...
Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
YEREL HABERLER Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti Mersin'de tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan yoğunluk gözlendi Yoğunluk havadan drone ile görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, izin belgesi kontrolü yapıyor
YEREL HABERLER Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat ...
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri ...
Mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
YEREL HABERLER Mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
Mersin'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Online Kariyer Günleri’ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Online ...