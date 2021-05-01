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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi

İHA

Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi

Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mersin Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Beklenen Sensin, Bir Yetime Bayram Sevinci Ol’ kampanyası kapsamında alışveriş mağazalarına götürülen çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.
Mersin İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde tespiti yapılan yetim çocuklar, Ramazan Bayramı öncesinde TDV gönülleri tarafından alışveriş mağazalarına götürülerek, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaçları giderildi. İl Müftüsü Şaban Kondi de çocukların alışverişlerine yardım ederek, sevinçlerine ortak oldu.

“700 yetim yavrumuzu giydirmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz”
Müftü Kondi, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında Mersin il ve ilçe müftülüklerimiz olarak Mersin'imizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 700 yetim yavrumuzu giydirmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda Mersinimizde ve diğer ilçelerimiz de dahil olmak üzere yetim ailelerimizi alışveriş mağazalarında ayakkabısından elbisesine varıncaya kadar giydirmeye çalışıyoruz. Yetim güldüğü zaman dünya gülecektir. Yetimin başını okşayan ellere ateş değmeyeceğini Peygamber Efendimiz haber veriyor. Onlar bizim emanetimiz. İnşallah bu emanetlerimize sahip çıkarak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidererek toplumumuzun asıl parçası olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Onların yanında olmamız gerekiyor. Bugün burada bu yavrularımızı giydiriyoruz. Bayrama onların mutlu ve sevinçli girmeleri bizim için de en büyük mutluluk olacaktır. Yavrularımızın giydirilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi ve diğer hayri hizmetlerimizde bizlere yardımlarını esirgemeyen bütün hayır sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, il ve ilçe müftülüklerimiz, yurt içi ve yurt dışındaki dini ve hayri hizmetleri hiç duraksatmadan yerine getirme gayreti içerisindedir. Emeği geçen ilçe müftülerimize, din görevlisi arkadaşlarımıza, Kur'an kursu hocalarımıza ve hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Allah mübarek Ramazan ayını cümlemizin iyiliğine huzuruna sağlığına vesile eylesin inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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