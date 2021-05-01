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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazanmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla 296 bin TL dolandırdılar

DHA

Kazanmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla 296 bin TL dolandırdılar


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü sahte bahis kupon ve para fotoğrafları paylaşıp, ağlarına düşürdükleri kişileri 296 bin TL dolandıran şebekeye yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu ve para fotoğrafları paylaşan, ağına düşürdükleri kişileri 'vergi' adı altında para göndermelerini sağlayıp dolandıran 7 kişiyi tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon diçin düğmeye bastı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan baskınlarda, 7 kişi gözaltına alındı.
YAKALANMAMAK İÇİN GÜNLÜK DAİREDE KALIYORLARMIŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden A.E. ve N.G.´nin şebekenin liderliğini yaptığını, günübirlik dairelerde kaldıklarını ve yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin, dolandıracakları vatandaşlara, `Sosyal medya hesabını doğrulamanız gerekiyor. Doğrulamak için linke tıklayınız´ şeklinde mesaj gönderip, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri, bu hesaplardan da kazanma garantili kupon paylaşımı yaptıkları belirlendi.
TOPLAM 296 BİN TL´LİK VURGUN
Şüphelilerin, çalıntı sosyal medya hesaplarına özel mesaj yoluyla ulaşan kişilere fotomontaj yöntemiyle hazırladıkları ikramiye çıkmış kupon görsellerini gönderip ağlarına düşürdüğünü belirlendi. Daha sonra bu kişilerden kazandıkları parayı göndermeleri için vergi adı altında para talep ettikleri, bu yöntemle 8 kişiyi toplam 296 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.
BİR KİŞİYİ 140 BİN TL DOLANDIRMIŞLAR
Şebekenin ağına düşen ve bu zamana kadar şebekeye 140 bin TL kaptıran G.A.´nın, ifadesinde, sosyal medya üzerinden kesin kazanacağı bahis kuponu şeklinde bir reklam gördüğünü ve bu kişilerle irtibata geçtiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3´ü ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-05-01 12:18:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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