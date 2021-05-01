Mersin'de 1 Mayıs kutlaması

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tam kapanma nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla kutlandı.

Kentte Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle özel izinli olan sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcilerinin katılımıyla tedbirlere uyularak kutlandı. Törende 1 Mayıs çelengi sunulurken, kısa yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından kurum temsilcilerinin açıklamaları ile tören sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-01 15:45:02



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