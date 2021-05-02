Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin)(DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Metin Karataş (48), annesi Kamile (74) ve babası Mustafa Karataş (75), koronavirüs nedeniyle 9 gün içisinde yaşamlarını yitirdi. Ağabeyi, annesi ve babasını kaybeden Yusuf Karataş (41), "İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar" dedi.
Silifke Nüfus Müdürlüğü´nde memur olarak görev yapan Metin Karataş´ın lise öğrencisi oğlu Abdulkadir Karataş, bir süre önce Erdemli ilçesindeki dedesi Mustafa Karataş´ı ziyaret etti. Abdülkadir Karataş, Silifke´ye döndükten sonra hastalık belirtisi gösterince yaptırdığı test pozitif çıktı. Silifke Devlet Hastanesi´nde bir süre tedavi altına alınan Karataş, hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu. Karataş iyileştikten sonra babası Metin Karataş, koronavirüse yakalandı. Mersin Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan Metin Karataş, 23 Nisan'da yaşamını yitirdi.
ANNE VE BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ
Oğulları Metin Karataş´ın cenazesinden bir gün sonra Kamile Karataş (74) ile eşi Mustafa Karataş (75), hastalık belirtisi gösterip fenalaşınca Mersin Şehir Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Kamile Karataş, 24 Nisan günü hayatını kaybetti. Dün de Mustafa Karataş yaşamını yitirdi. Çiftin cenazesi, oğulları Metin Karataş'ın Erdemli Alata Mezarlığı´ndaki kabri yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.
'LÜTFEN ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR'
Ailesinden 3 kişiyi 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybeden Yusuf Karataş, "İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar. Gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Benim yaşadığım acıları yaşamasınlar" sözleriyle vatandaşları uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-05-02 17:13:47
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