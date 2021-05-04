Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretime devam ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretime devam ediyoruz"

İHA

Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretime devam ediyoruz"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, tam kapanma sürecinde de üretime devam ederek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.
Firmanın, MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 2008 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Yıldırım, "Firmamız toplam 150 çalışanımızla, 65 bin metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir. 2018 yılına baktığımızda ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40’lık bir paya sahipken, 2019 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Pandemi dönemi her ne kadar zorlu geçse de işçi sağlığımızı ön planda tutup, tüm önlemlerimizi üst düzeyde alarak üretimimize devam ediyoruz. Tam kapanma sürecinde de üretim hatlarımızda yavaşlama olmadan çalışmalarımızı sürdürmek için tüm önemlerimizi aldık" dedi.
"İhracatımız arttı"
Avrupa Birliği ülkelerinin pandemi sürecini Türkiye’ye göre daha sıkıntılı yaşadığı için üretim hatlarında yavaşlama olduğunu belirten Yıldırım, "Avrupa’daki bu yavaşlama Türk firmaları için bir fırsat oldu. Biz de sektörümüzdeki bu fırsatı iyi değerlendirdik. Pandemi döneminde Libya, Suriye, Irak, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Özbekistan, Gürcistan, Lübnan, Fas, Bahreyn ve Katar gibi ülkelere olan ihracatımız daha da arttı. İhracat rakamlarımızı daha da arttırarak ülke ekonomimize katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parasını hayırseverin ödediği 4 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
YEREL HABERLER Parasını hayırseverin ödediği 4 bin ekmek ihtiyaç ...
Mersin'de göçe hazırlanan Yörüklerin yolları açılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de göçe hazırlanan Yörüklerin yolları açılıyor
Silifke'nin giriş ve çıkışlarında denetim sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Silifke'nin giriş ve çıkışlarında denetim ...
Mersin'de refüjdeki çiçek ve ağaçlar uydu bağlantılı sistemle sulanacak Otomatik sulama imkanı sağlayan sistemle yüzde 40 su tasarrufu sağlanacak
YEREL HABERLER Mersin'de refüjdeki çiçek ve ağaçlar uydu bağlantılı ...
Erik fiyatı yarı yarıya düştü, üretici hasadı durdurdu
YEREL HABERLER Erik fiyatı yarı yarıya düştü, üretici hasadı ...
Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri toplamama kararı
YEREL HABERLER Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri ...
Kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası
Muhabbet kuşu kaçan küçük Melisa’ya belediye başkanından sürpriz
YEREL HABERLER Muhabbet kuşu kaçan küçük Melisa’ya belediye ...
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
YEREL HABERLER Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle ...
Rosatom'un “İnsanlık İçin Atom” projesine dünya çapında büyük ilgi
YEREL HABERLER Rosatom'un “İnsanlık İçin Atom” projesine dünya ...
Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın ...
MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı
YEREL HABERLER MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı ...
Mersin ve Adana’nın nisan enflasyonu yüzde 16,80; zam şampiyonu domates
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın nisan enflasyonu yüzde 16,80; zam ...
Mersin'de sokak hayvanlarına 7 ton mama Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, sokağa çıkma yasağının aralıksız süreceği tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor 13 ilçenin tamamında aylık ortalama 12 ton mamayı sokaktaki kedi ve köpeklere ulaştıran Büyükşehir, yerel hayvan koruma gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde tam kapanma sürecinde yaklaşık 7 ton mama dağıtımı yapacak
YEREL HABERLER Mersin'de sokak hayvanlarına 7 ton mama Mersin ...
Dr. Sayıcı: "Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarır"
YEREL HABERLER Dr. Sayıcı: "Kanser hastalığında erken teşhis hayat ...
DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Remix çalışmam sürpriz olacak”
YEREL HABERLER DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Remix çalışmam sürpriz ...
Turfanda üzümün kilosu dalında 30 lira
YEREL HABERLER Turfanda üzümün kilosu dalında 30 lira
Nejdat Sin, AKİB’in yeni koordinatör başkanı oldu Koordinatör başkanlık görevini Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz’dan devralan Nejdat Sin, AKİB olarak ihracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceklerini belirtti
YEREL HABERLER Nejdat Sin, AKİB’in yeni koordinatör başkanı ...
Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi
Bozyazı'da sosyal destek ödemeleri evde yapılacak
YEREL HABERLER Bozyazı'da sosyal destek ödemeleri evde yapılacak
Silifke’de çeltik üreticisine tohum desteği
YEREL HABERLER Silifke’de çeltik üreticisine tohum desteği
Teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama ...
Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
YEREL HABERLER Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde ...
Toroslar'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Toroslar'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği