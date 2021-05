Kısıtlamada 'erkenci nektarin' hasadı sürüyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri, erkenci nektarin hasadı yapıyor. İşçi başı Mehmet Taş, "Çalışmalıyız çünkü bu malın ağaçta durma şansı yok. Pandemi değil veba olsa yine de toplamak zorundayız" dedi.

Türkiye genelinde 29 Nisan´da başlayan, 17 Mayıs´ta sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tarım işçileri, Mersin´in Tarsus ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarla ve bahçelerde iş başı yapıyor. Erkenci nektarin hasadı yapan işçiler kısıtlamalarda çalıştıkları için memnun olduklarını söyledi.

`VEBA OLSA YİNE DURMAYIZ´

Koronavirüs salgınının başından beri aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini belirten işçi başı Mehmet Taş, mesai sırasında ellerinden geldiğince önlem aldıklarını ifade etti. Taş, "İşçilerimi her zaman uyarıyorum. Eve döndüğünüz zaman komşu ziyareti yapmayın, diyorum. Önlemlerimizi alıyoruz. Kısıtlama sürecinin sonuna kadar işimizin başındayız. Çalışmalıyız çünkü bu malın ağaçta durma şansı yok. Pandemi değil veba olsa yine de toplamak zorundayız" diye konuştu.

'İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Sabahın 6´sında işçilerle bahçelere gelerek iş başı yaptıklarını belirten üretici Sedat Oktay (33) ise zorlu süreçte insanların sofrasına meyve-sebze ulaştırdıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Sağlık çalışanları, güvenlik güçleri gibi bizler de bu süreçte işimizin başında mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Kısıtlama sürecinde işlerinin başında olmanın iyi hissettirdiğini ifade eden tarım işçisi Perihan Dede (29) ise en kısa zamanda bugünlerin geçmesini beklediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Can ÇELİK

2021-05-04



