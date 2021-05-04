Kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası kesildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde Şehit Mustafa Mahallesi 3505 Sokak'taki kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

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