Toroslar Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetine devam ediyor

Toroslar Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde de 65 yaş ve üzeri, hasta, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Güler yüzlü hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günlerde vatandaşlarımızın tüm taleplerini dinliyor ve çözüm ekiplerimizle sonuca ulaştırıyoruz” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gönül Bağı Projesinin hizmetlerinden biri olan evde bakım ve sağlık hizmeti de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Proje kapsamında belediye personelinden oluşturulan Yaşlı, Engelli ve Sağlık Destek Birimi ekipleri, 65 yaş ve üzeri, hasta, bakıma muhtaç ve engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yanlarında oluyor. Vatandaşlar, günün her saati ihtiyaç ve taleplerini belediyenin 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattını arayarak bildirebiliyor.

İçlerinde hemşire ve sağlık personelinin de yer aldığı ekipler, belediyenin ambulans ve hasta nakil aracıyla birlikte doktor tarafından verilen tedavilerin bakımları, sağlık taraması, pansuman, enjeksiyon, tansiyon, şeker ölçümünün yanı sıra Covid19 aşılarının yaptırılması ve yatalak hastaların hasta bezi temini gibi sağlık hizmetleri konusunda vatandaşların yanında oluyor.

Pandemi kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların kişisel bakımlarında da destek veren ekipler, gerek görüldüğü takdirde hasta vatandaşların sağlık ekiplerinin gözetiminde en yakın hastaneye naklini de gerçekleştiriyor.



“Önceliğimiz, vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Amacımız, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek” ifadelerini kullandı.

Gönül Bağı Projesi ile Toroslar'ın 67 mahallesinde ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilere ulaştıklarını belirten Yılmaz, “Gönül Bağı Projemiz kapsamında vatandaşlarımıza evde sağlık ve bakım hizmetimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Gönül Bağı Destek Hattımızdan belediyemize ulaşan yaşlı, bakıma muhtaç, yatalak ve engelli vatandaşlarımıza evlerinde sağlık ve bakım hizmeti veriyor. Sağlıklı birey olmadan sağlıklı toplum olmaz. Toroslar Belediyesi olarak tam kapanma sürecinde hemşehrilerimizin tüm hizmetlerimizden hızlı ve çözüm odaklı faydalanmaları için gayret gösteriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleridir” diye konuştu.

Evde bakım ve sağlık hizmeti alan vatandaşlar da Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, bu hizmetin önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

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