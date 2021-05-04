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Taksideki 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

İHA

Taksideki 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu takside bulunan 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde devriye gezen yunus ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurdu. Ekipler araç içinde bulunan 4 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 41 adet uyuşturucu hap, 52 adet üçgen şeklinde ecstacy, 2 adet kırmızı renkli uyarıcı hap, 7 parça halinde 20 gram ağırlığında bonzai maddesi ele geçirdi.
4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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