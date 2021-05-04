Durdurulan araçta üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişiye gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçenin Kavaklı Mahallesi´nde devriye gezen yunus ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan L.Y. (27), Y.C. (19), H.A. (28) ve E.D.Ö.'nün (25) üzerlerinde yapılan aramalarda 41 uyuşturucu hap, 52 üçgen şeklinde ecstasy, 2 kırmızı renkli uyarıcı hap, 7 parça halinde 20 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-05-04 17:21:11
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