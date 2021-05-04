Elektrik akımına kapılan sera bekçisi hayatını kaybetti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde muz serasında bekçilik yapan Haşim Açık (39), boya yaptığı sırada yüksek gerilim hattına temas edince, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün ilçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi'ndeki muz serasında meydana geldi. Muz serasında bekçilik yapan Haşim Açık, boyama yapmak istediği sırada fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Açık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Açık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Açık'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-05-04 22:08:45



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