AKİB başkanlık bayrağını Nejdat Sin devraldı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin oldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarının almış oldukları prensip kararı gereğince her yıl koordinatör başkanlık ve koordinatör başkan yardımcılığı görevi AKİB Yönetim Kurulu Başkanları arasında dönüşümlü olarak değişiyor. Bu çerçevede Nejdat Sin Koordinatör Başkanlık görevini Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz’dan devralırken, AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevini ise Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer üstlendi.

Türkiye yaş meyve sebze sektöründe koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde 2018 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Nejdat Sin, AKİB olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye’nin kalkınmasına güçlü destek vermek için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İmalattan ihracata kadar tüm süreçlerde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına gerekli girişimlerde bulunma noktasında AKİB’in önemli rol üstleneceğini belirten Nejdat Sin, “Üyelerimizin desteğe ihtiyacı olduğu her an yanlarında olacağız. İhracatçımızın önünü açacak, kanayan yaralarını saracak her türlü faaliyetin içerisinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.