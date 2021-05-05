Tarsus Hal Kompleksinde asfalt çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent standartlarının yükselmesi adına birçok cadde ve bulvarda başlattığı asfalt atağını, meyvesebze sektörü açısından önem taşıyan tesislerde de sürdürüyor. Tarsus Hal Kompleksi içerisinde geçtiğimiz günlerde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan zemin iyileştirme, yağmur suyu tahliye hatlarının MESKİ ekiplerince revize edilmesi ve asfalt faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alan Tarsus Hal Kompleksi içerisindeki komisyoncu dükkanları bölümünde freze ile yıpranan zeminin sökülmesi, çöken bölümlere taş basılması, zemin iyileştirme ve yağmur suyu hatlarının revize edilmesi işlemlerinin ardından 'binder' olarak tabir edilen ilk kat asfalt serim çalışması tamamlandı. Ekipler, Türkiye’nin dört bir noktasına ürün sevkiyatının yapıldığı ardiyeler bölümünde de asfaltlama uygulamasına başladı.

Her gün yüzlerce ağır tonajlı aracın girişçıkış yaptığı Tarsus Hal Kompleksi’nde, ilk etap asfalt serim işleminin tamamen bitirilmesinin ardından çökme tespit edilen noktalarda da söküm ve yeniden asfaltlama işlemleri gerçekleştirilecek. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından aşınma olarak adlandırılan ikinci kat asfalt serim çalışması uygulanacak. Büyükşehir ekipleri tarafından titiz ve seri şekilde yürütülen çalışmalar, esnafın iş ve işlemlerinin kesintiye uğramaması için bölüm bölüm gerçekleştiriliyor.

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