Sebze yüklü kamyonet takla attı Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı

O ilde yine maskeli gasp çetesi!

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Mersin’in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin Tarsus istikameti TEM otoyolu Eshabı Kehf mevkiinde meydana geldi. Mersin Sebze Halinde alışveriş yaptıktan sonra Tarsus’a dönen İlhan Gönültaş idaresindeki 07 ARH 97 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu

takla atıp ters durabildi. Araç üzerindeki sebze ve meyve yola savruldu. Sürücü ile yanında bulunan Hasan Yeniay yaralandı. Hafif yara alan Gönültaş ve Yeniay 112 ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Sebze ve meyvelerden dolayı yol kısa süreliğine kapandı.

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