Tarsus'ta tam kapanmada yol çalışmalarına hız verildi

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaların genişletildiği tam kapanma sürecini fırsata çevirip yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Tarsus Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Egemen, Baharlı Kelahmet, Akarsu, Heleke, Hacıbozan, Konaklar, Nemiroğlu, Ballıca, Kocaköy, Çiçekli, Alifakı, Dedeler Taşkuyu, Sayköy, Kerimler, Cinköy, Kaleburcu olmak üzere toplamda 18 kırsal mahallede yollara serme ve sıkıştırma işlemi yapan ekipler, şehir merkezinde de Öğretmenler ve Anıt mahallelerinde sokakları asfaltlıyor. Sokağa çıkma yasağıyla beraber işleri daha da hızlandıran ekipler, hedeflenen çalışmalar doğrultusunda ilçede bozuk yol bırakmayacak.

İklim şartlarından dolayı asfalta kış molası verdiklerini dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Baharın gelmesi ve yolların çalışmaya uygun hale gelmesiyle beraber tekrardan yol çalışmalarımıza başladık. Pandemi yasaklarıyla beraber sokağa çıkmaların azalması da işimizi kolaylaştırdı bu vesileyle çalışmalarımıza hız verdik. Geçen sene asfalt ihalesi için anlaştığımız şirket iklim şartları elverdiği ölçüde yol asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdi. İklim şartlarından dolayı şu ana kadar anlaştığımız işin sadece üçte biri yapılabildi. Anlaşmamıza göre iş tamamlanmış olduğunda Tarsus’ta girilmemiş sokak kalmayacak, yollarımızın tamamı asfaltlanmış olacak. Ayrıca yollarımızın genel bakım ve onarım işlerini de Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler yürütüyor. Ekiplerimiz, tamamlanmış olan yolların aksaklıklarını gidermekle beraber bakım isteyen ve deforme olmuş çukurlu yolların da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Yol yapmak tabi ki de belediyelerin asli görevleri arasındadır ve biz bu asli görevi yerine getirmek için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşlarımızın mutluluğunu esas almak vardır, bu amaçla yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımıza kalpten kalbe yol yapıyoruz” dedi.

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