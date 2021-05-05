Gültak: “Annelerimiz sanat atölyesinde, çocuklarımız kreşte olacak”

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Bahşiş Mahallesinde belediyeye tahsis edilerek yenileme çalışmaları başlatılan çok amaçlı binada, mahalleli kadınlar kurslarda eğitim alırken, çocuklarının da aynı binada açılacak kreşte olacaklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan ve Bahşiş Mahallesi Muhtarı Hayrettin Uğurcan ile birlikte, Huzurkent Bahşiş Mahallesinde bulunan ve kapsamlı yenileme çalışması başlatılan çok amaçlı salonu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Kadınlar için sanat atölyeleri; çocuklar için kreş ve oyun alanları yer alacak

Çok amaçlı salon ile belediyeye tahsisi yapılan eski sağlık ocağına yönelik yenileme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Gültak, “Geçmişte atıl bırakılan çok amaçlı salon ile eski sağlık ocağını değerlendirmek için harekete geçtik. Sadece bir yıl önce virane, dökük binalardı. Buraları mesken edinen birileri rahatsızlık veriyor, vatandaşlarımız tedirginlik yaşıyordu. Belediyemize tahsisinden sonra açık ihalesine çıktık. Projeleri, mühendislerimiz çizdi. Görüldüğü üzere tertemiz oldu. Toplam bin 250 metrekare alana sahip salonumuzda, sanat atölyeleri, kreş alanı ile çocuk oyun alanları yer alacak” diye konuştu.



“Normalleşme ile birlikte hizmete açılacak”

Gültak, alanda kreş de yer alacağını kaydederek, “Kurslara gelecek olan hanımefendiler, dikiş, nakış gibi el sanatları öğrenecekler. Anneler, Halk Eğitim ve belediyemiz öğreticilerinden meslek öğrenirken, çocukları da kreşte olacak, belediyemizin psikologları, sosyologları tarafından eğitilecekler. Dolayısıyla anneler kurslara geldiklerinde, akılları çocuklarında kalmayacak. Etrafı tamamen kapalı bahçeli bir alan olduğu için çocuklarımızın da annelerin de konforlu bir ortamda mutlu olacaklarını düşünüyorum. Umuyoruz ki, bayram ertesi burayı bize teslim edecekler. Türkiye’nin normalleşmesi ile beraber biz de burayı hızlı bir şekilde hizmete açacağız” dedi.

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