İşitme cihazının pili biten minik Aras’a Gönül Bağı ekibi yetişti

– Mersin’de işitme cihazının pili biten 3 yaşındaki Aras Bulut’a Toroslar Belediyesi Gönül Bağı ekipleri yetişti. Ekipler, pili temin ederek aileye ulaştırdı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, işitme cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle duymakta zorluk çeken minik Aras Bulut Tamur'un ailesi, tam kapanma sürecinde pili temin edemedi. Tamur ailesi, Toroslar Belediyesinin Gönül Bağı Destek Hattını arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü Evde Destek Birimi ekiplerine ulaştı. Ekipler, minik Aras Bulut'un işitme cihazı için gereken pili en kısa sürede temin etti. Aras Bulut'a bu güzel hediyeyi ise MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek verdi.

Kurdali Mahallesinde yaşayan Tamur ailesine ziyaret gerçekleştiren Şimşek, pandemi kurallarına uygun olarak Aras'a işitme cihazı pilini hediye edip, sağlıklı ve uzun ömürler diledi.



"Toroslar Belediyemiz vatandaşımızın her an yanında"

Milletvekili Şimşek, Toroslar Belediyesinin tam kapanma sürecinde hayata geçirdiği Gönül Bağı Projesinin 7/24 vatandaşın hizmetinde olduğunu ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara çözüm odaklı ulaştıklarını belirterek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ve ekibini tebrik etti.

Tamur ailesine Başkan Yılmaz'ın selamlarını da ileten Şimşek, "Gönül Bağı Projesi sayesinde minik Aras ile tanışma fırsatı bulduk ve başkanımızın işitme cihazı için temin ettiği pili kendisine takdim ettik. Minik Aras'ın güzel şeyler duyması ve konuşması en büyük temennimiz. Pandemi sürecinin bir an önce son bulmasını istiyor, tüm insanlarımıza, ülkemize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum" diye konuştu.

Minik Aras Bulut'un annesi Kübra Tamur da Başkan Yılmaz'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.



"Aras Bulut'un sesi olduk"

Başkan Yılmaz ise Toroslar'ın daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması amacıyla gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Engelli bireylerimizin hayata bağlılıklarını güçlendirecek her hizmet bizim için önemlidir. Minik Aras Bulut'a sağlıklı bir gelecek diliyorum. Gönül Bağı Projemizle insanlarımıza dokunmaya devam ediyoruz. Tam kapanma sürecinde 3 yaşındaki Aras Bulut'un işitme cihazı için gereken pili temin ederek kendisine ulaştırdık. Aras Bulut'un mutlu olduğunu görmek bizim için en büyük sevinç kaynağıdır. Engelli bireylerin hayatlarına dokunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiğimiz projelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

