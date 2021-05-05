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Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu


Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde traktör dere yatağına devrildi. Kaza sırasında savrulan sürücü Bayram Mahmut Taş (51), traktörünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi Başpınar mevkiinde bahçesine gitmek için yola çıkan Bayram Mahmut Taş yönetimindeki traktör, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu dere yatağına devrildi. Kaza sırasında savrulan Taş, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü Taş'a yakınları tarafından müdahale edildi. Devrilen traktör ise çekici ile kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN
2021-05-05 15:56:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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