Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde traktör dere yatağına devrildi. Kaza sırasında savrulan sürücü Bayram Mahmut Taş (51), traktörünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi Başpınar mevkiinde bahçesine gitmek için yola çıkan Bayram Mahmut Taş yönetimindeki traktör, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu dere yatağına devrildi. Kaza sırasında savrulan Taş, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü Taş'a yakınları tarafından müdahale edildi. Devrilen traktör ise çekici ile kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN
2021-05-05 15:56:40
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