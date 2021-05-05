Üreticinin elinde kalan sebzeler, dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde ürünleri elinde kalan ve pazara götürüp satamayan üreticilere destek oluyor. Çiftçinin tarlasındaki ürünleri çürümeye mahkûm bırakmayan Büyükşehir, üreticiden satın aldığı 90 ton kabak, biber, salatalık ve patlıcanı dar gelirli yurttaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Tam kapanma sürecinde semt pazarlarının kapanmasından dolayı ürünleri ellerinde kalan üreticilere destek olmak ve bu ürünleri dar gelirli vatandaşlara ulaştırmak isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem üreticinin hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından alımı yapılan 30 ton salatalık, 30 ton biber, 20 ton kabak ve 10 ton patlıcan olmak üzere toplam 90 ton sebze, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından dezavantajlı mahallelerde dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’nde bir depoya getirilen ve Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından özenle tek tek poşetlenen sebzeler, araçlarla mahallelere götürülerek, personel tarafında kapı kapı dağıtıldı. Mersinli üreticiden alınan ürünler, Tarsus ve Mersin’in 4 merkez ilçesindeki dar gelirli mahallelere götürüldü. Dezavantajlı ve gelir durumu düşük vatandaşlar, Büyükşehir sayesinde evlerine en az 3 günlük yemeklik malzeme almış oldu.



“Bunların hepsi bir milli değer, hazine ve üreticilerin bir yıllık alın teri”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, pandemi nedeniyle özellikle üretici ve tüketici arasında bir bağ kopması yaşandığını ifade ederken, “Restoranların şu anda sadece paket servisi yapması, otellerin kısmi kapanması, pazarcıların pazar yerlerinde satış yapamamasından dolayı üreticilerimiz ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldı. Şu anda üreticinin ürününün tarladaki fiyatıyla büyük marketlerdeki satış fiyatı arasında inanın uçurumlar var. Yüzde 600’lere, 700’lere varan bir fiyat farkı var. O yüzden şu anda pandemiden dolayı, kısıtlamadan dolayı çalışamayan, evlerinde ciddi sıkıntı yaşayan insanlarımız var. Bunların hepsi bir milli değer, hazine ve üreticilerin bir yıllık alın teri” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in üreticiden sebze alımı yapılması yönündeki direktifi doğrultusunda harekete geçtiklerini vurgulayan Gökçek, “Şu anda gerek Hal’imizde olan şişkinlik gerek üreticilerimizin ürünlerinin tarlada kalmaması adına ürünlerimizi kendilerinden satın aldık. Burada dar gelirli, çalışamayan vatandaşlarımıza bunların dağıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz da pandemi sürecinin getirdiği zorlukları hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, "Vatandaşımızın da bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. Şimdi sahada birçok noktada zaten dağıtımımız devam ediyor. Gerek gıda kolisi olsun, gerek öğle yemekleri olsun, gerek iftar yemekleri olsun, gerek el bebek gül bebek paketleri olsun. Birçok noktada dağıtımımız devam ediyor. Şimdi bunlara yeni bir halka daha eklemiş oluyoruz. Üreticilerden sağlanmış olan taze sebzeleri poşetleyip, bunları dezavantajlı mahallelerde ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan insanlara ulaştırmak için şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Araçlara yükleyeceğiz ve ardından da mahallelerde sokak sokak, kapı kapı dağıtıma geçeceğiz” şeklinde konuştu.



"Ürünlerimiz elde kaldı"

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e üreticiye ve hal esnafına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Tam kapanmada nihai tüketim noktaları kapalı olmasından dolayı, mevsimsel olarak hasadın en bol olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle ciddi bir arz fazlalığı var. Bu, üreticiler olarak bizleri çok ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Ürünlerimiz elde kaldı. Hatta çöpe dökme noktasına geldi. Bu süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir çağrımız oldu. Sağ olsun onlar da duyarlı davrandılar. Elimizde kalan ürünleri alıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak suretiyle bizlere ciddi anlamda destek oldular. Hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı karşılanmış oldu bu mübarek Ramazan Ayı’nda hem de üreticilerimizi sistemin içinde tutmak için çok önemli bir davranış. Onun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyoruz. Umarım tüm Türkiye’deki Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu çağrımıza sessiz kalmaz. Örnek bir proje. Onlar da bu projeye destek vererek bulundukları illerde üreticilerin elinde kalan ürünleri alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak münasebetiyle bu zorlu süreci dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallesinde yapılan sebze dağıtımından faydalanan Sebiha Yiğit, “Bu yaptığınız yardım, ilgi, alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi insanlar içeri tıkanmış durumda. Memnun kaldık. Teşekkür ettik her şey için. Sağ olun” dedi.

Fadile Esen ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederken, “Alışverişe gidemiyorum. Zaten ben hiçbir yere gidemiyorum. İlaç kullanıyorum. Mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten. Büyük sevap yapıyorlar” diye konuştu.

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