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AKİB’in ihracatı nisanda ikiye katlandı AKİB, nisan ayında yüzde 94 artışla 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İHA

AKİB’in ihracatı nisanda ikiye katlandı AKİB, nisan ayında yüzde 94 artışla 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış yakalayıp 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa pazarında 7 katına varan oranlarda rekor artışlara imza attıklarını açıkladı.
Covid19 salgınıyla hızlanan küresel tedarik zincirindeki değişimde güvenilir ülke olarak Türkiye’nin öne çıktığını vurgulayan Koordinatör Başkan Nejdat Sin, 19 bini aşkın üyesiyle büyük bir aile olan AKİB’in de 8 ana sektörün tamamında önemli ihracat artışları elde ettiğini belirtti. Başkan Sin, “Pandeminin oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız dirençli, dinamik ve dirayetli bir şekilde Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor. Her koşulda üretebilme yeteneğini ve tedarik gücünü gösteren ihracat ailemizle gurur duyuyoruz” dedi.

"Maliyet baskısı ve lojistik sorunlara rağmen ihracatımızı artırdık"
Katma değeri yüksek tarımsal üretimin yanında tasarım üstünlüğüne sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde de söz sahibi olan Akdeniz Bölgesi’nin üretim gücünü dünya genelinde 215 ülke ve özerk bölgeye yansıttıklarını kaydeden Başkan Sin, “Covid19 salgını aşılama çalışmalarıyla birlikte birçok ülkede kontrol altına alınmaya başlandı. Buna bağlı olarak piyasaların açılması talep artışlarını da beraberinde getirdi ve ihracatımıza olumlu yansıdı. Maliyet baskısı ve lojistik sorunlar yaşanmasına rağmen üyelerimiz ihracatlarını ciddi şekilde artırma başarısını gösterdi. Önümüzdeki süreçte üretim ve navlun maliyetlerinde yaşanacak gelişmelere karşı finansman imkanlarına erişimde ihracatçılarımızın desteklenmesiyle, çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum. Katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, markalaşma ve tanıtım konularında sağlanan desteklerin artırılması da biz ihracatçılar için güçlü motivasyon kaynağı olacaktır” diye konuştu.

En fazla ihracat kimya, demir çelik ve hububat bakliyat sektörlerinden
Nisan ayında Türkiye geneli ihracata yüzde 7,7 oranında destek veren AKİB’in dış satımını sektörlere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:
“Yılın dördüncü ayında en fazla ihracatı yüzde 109 artış ve 429,7 milyon dolar değerle Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 122 artış sağlayan Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 347,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 5 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 126,5 milyon dolar değer ile üçüncü oldu. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ihracatını yüzde 41 artırarak 84,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 148 artışla 99,9 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 169 artışla 98,6 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 101 artışla 44,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 184 artışla 30,5 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Korona virüs salgınının oluşturduğu tüm zorluklara rağmen nisan ayında AKİB Bölgesi’nden ülkemize 1 milyar 312 milyon dolar döviz kazandırılmasında pay sahibi olan 19 bin 146 üyemize tek tek teşekkür ediyorum. OcakNisan ayları arasında bölge ihracatımızda yüzde 23 artışla elde ettiğimiz 4,55 milyar dolarlık performans, pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi edeceğimizin ve 2021 yılını rekorlarla kapatacağımızın güçlü işaretlerini veriyor.”

"Nijerya, Lübnan ve Fas pazarlarında rekor artışlar yakaladık"
Küresel arenada AKİB’in ana pazarlarının Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerinden oluştuğunu kaydeden Başkan Sin, nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin başında yüzde 265 artış ve 112,3 milyon dolar değer ile Hollanda’nın birinci, yüzde 18 artış ve 89,7 milyon dolar değer ile Irak’ın ikinci, yüzde 12 artış ve 57,4 milyon dolar değer ile İspanya’nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Başkan Sin, “Nisan ayında AKİB olarak ihracat hacminde en fazla artışları Nijerya, Lübnan ve Fas pazarında yakaladık. Nijerya’ya ihracatımız yüzde 695 artışla 37,6 milyon dolara, Lübnan’a yüzde 466 artışla 55,8 milyon dolara, Fas’a yüzde 395 artışla 22,9 milyon dolara ulaştı. Hollanda, Rusya, Mısır, ABD, Birleşik Krallık, Ukrayna, Yunanistan ve Fransa pazarlarında da elde ettiğimiz önemli artışlar biz ihracatçılara erken bayram mutluluğu yaşattı” değerlendirmesinde bulundu.

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