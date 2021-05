Büyükşehir Belediyesi, ilk yardımın önemine dikkat çekti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Trafik ve İlk Yardım Haftasında trafikte kurallara uymanın ve ilk yardımın önemi konusunda bilgilendirme yaptı. İlk yardımda teorik bilgilerin verildiği bilgilendirme sonrasında hayat kurtarıcı manevra ve yöntemler maketler üzerinde gösterildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, mayıs ayının ilk haftası olarak kabul edilen Trafik ve İlk Yardım Haftasında trafikte kurallara uymanın ve ilk yardımın önemine dikkat çekti. Belediye personeline ilk yardım konusunda bilgilendirme yapılırken, ilk yardımın temel bilgileri verildikten sonra hayat kurtarıcı manevra ve yöntemler maketler üzerinde gösterildi. Yetişkin maketler üzerinde Rentek manevrası, suni solunum, kalp masajı teknikleri uygulandı.



“İlk yardımın hayata dokunmadaki önemini personelimize anlatıyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Doktor Bahar Gülcay Çatbakır, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk yardımın önemini bildiklerini ve personeli bu doğrultuda bilgilendirdiklerini söyledi. Çatbakır, “Trafik kazaları her gün yüzlerce kişinin yaralanmasına, çok sayıda vatandaşımızın da hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Trafik kurallarına uymak kazaların önüne geçmekte en büyük koruyucudur aslında ama bazen önüne geçilemeyen kazalar da meydana gelmektedir. Evde çocuğumuzun yabancı cisim aspire etmesi, evde oluşan kazalar, yolda kalbi duran bir vatandaşa müdahale etmek; bu aşamada ilk yardımın bilinmesi çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizi ilk yardım konusunda eğitiyor, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitimler veriyoruz. Bir can kaybının, bir uzuv kaybının önlenebilmesi için ilk yardımın hayata dokunmadaki önemini personelimize anlatıyoruz, çünkü ilk yardım hayat kurtarır” dedi.



İlk yardım müdahale şekilleri uygulamalı olarak anlatıldı

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapan Sonay Kılıç da gerçekleştirdiği teorik bilgilendirme bölümünde ilk yardımın hayati önem taşıdığını vurguladı. Kılıç, ilk yardımın tanımı, ilk yardımın temel uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Rentek manevrası gibi konularda ayrıntılı şekilde bilgi verdi.

İlk yardım eğitimi alan personelden Özge Uzun Duran da ilk yardım müdahale şekillerini uygulamalı olarak gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek kazalarda ölüm ve sakatlık riskinin azalması için ilk yardım eğitimi alan personel sayısını her geçen gün artırıyor. Eğitimler 16 saat sürüyor ve eğitimi başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığından onaylı ilk yardım sertifikası alıyor.

