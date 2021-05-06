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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Site bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya salındı

İHA

Site bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya salındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren karayılan yakalanarak, doğaya salındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi İncirlikuyu bölgesinde bulunan bir sitenin bahçesinde karayılan gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği’ne bildirdiler.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerde yakaladıktan sonra, doğal ortamına saldı.

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