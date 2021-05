Moskova'daki Türkiye Büyükelçisi, Akkuyu Nükleer A.Ş. eğitim programına katılan öğrencilerle buluştu

Akkuyu Nükleer Santrali uzmanlarına yönelik eğitim programına devam eden yaklaşık 40 Türk öğrenci, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinin daveti üzerine Büyükelçi Mehmet Samsar ve Büyükelçilik Eğitim Danışmanı Alper Alp ile bir araya geldi.

Büyükelçilik temsilcilerinin öğrencilerin taleplerini dinlediği görüşmede, Ramazan dolayısıyla hazırlanan ve içinde Türk öğrencilerin özledikleri lezzetleri barındıran paketler de hediye edildi. Rusya’da faaliyet gösteren Türk firmalarının yardımıyla hazırlanan gıda kolilerinde, Moskova’daki marketlerde bulunması zor olan sucuk, lokum, bulgur, Türk kahvesi, nohut gibi Türk yiyecekleri yer aldı.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nin (MEPhI) Türk öğrencileri, toplantıyla ilgili izlenimlerini ve Türkiye’nin ilk nükleer santralinde yapılacak çalışmalara dair beklentilerini de paylaştı. Türk öğrenci grubunun lideri olan 5. sınıf öğrencisi Semih Avcı, büyükelçiliğin kendilerine sundukları desteğe müteşekkir olduklarını belirterek, “Ramazan kolisi dağıtımı Türkiye’de yaygın olan bir gelenektir. Büyükelçiliğimiz geçen sene de benzeri bir etkinlik organize etmişti. Pandeminin ilk dalgasının ortasında dağıtılan kolilerde, maskeden çeşitli gıda ürünlerine kadar her türlü ihtiyacımızı üniversite dışına çıkmadan karşılayabileceğimiz bir içerik mevcuttu. Büyükelçilik dini ve milli bayramlarda düzenlediği etkinliklere de bizleri düzenli olarak davet ediyor” dedi.

Öğrencilerden Hüseyin Talo ise Akkuyu Nükleer Santrali’nde görev alacak ilk nükleer mühendisleri arasında yer alacağı için duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Modern dünyada nükleer enerjinin rolü her gün artıyor ve gittikçe daha fazla sayıda ülke bunu anlamaya başladı. Dünyada elektriğe olan talepte de sürekli bir artış söz konusu. Küresel ısınma tehdidi düşünüldüğünde, hepimizin gezegenimize iyi bakması gerekiyor. Nükleer enerji hava koşulları ne olursa olsun 7/24 karbonsuz enerji temin edebilen tek sabit kaynak."

5. sınıf öğrencilerinden Can Berk Kunaç da Rusya’ya gelmeden önce de Türkiye dışında eğitim almış olduğu için bu programa katılma kararını daha kolay alabildiğini belirterek, “İleride mesleki gelişim açısından bana sınırsız fırsatlar sunacak, geniş çaplı bir uluslararası projede çalışıyor olacağım. Nükleer enerji santralleri çok az yakıt tüketmekle birlikte çok büyük miktarda enerji üretme kapasitesine sahip. Elektrik olmadan insanlığın ilerlemesi düşünülemez. Ben eminim ki, Türkiye nükleer enerji sayesinde hem teknolojik anlamda ilerleyecek hem de bunun sonucunda ekonomik büyüme elde edecek. Bu sebeple, ülkemizdeki ilk nükleer santralin ekibinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

