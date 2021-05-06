Akdeniz'de çok donanımlı park

Akdeniz Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Özgürlük Mahallesi’nde inşasına başlanan ve 9.5 dönüm büyüklüğünde bir alana yapılacak Sekmen Parkı'nda sona gelindi. Park tamamlandığında içerisinde, halı saha, birkaç spor tesisi ve oyun grupları olacağı bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, birim müdürleri ve Özgürlük Mahallesi Muhtarı Mahmut Ergüvan ile birlikte Özgürlük Mahallesi’nde, Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait 12 dönümlük arazi üzerinde yapımına başlanılan ve bittiğinde toplam 9 buçuk dönüme sahip olacak Sekmen Parkında incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Gültak, parka Erzurum Büyükşehir Belediye başkanının soyadını verdiklerini kaydederek, "Bulunduğumuz arazi de hemen karşı taraftaki arazi de TCDD'ye ait. Biz bu araziyi TCDD'den kiraladık. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in burada emeği çoktur. Bu yüzden parkımıza başkanımızın soyadını verdik. Yoğun çabalarımız sonucunda Sekmen Parkı bugünkü halini aldı" dedi.

Sekmen Parkının henüz tam bitmediğini ifade eden Gültak şunları söyledi:

"Halı sahası, birkaç spor tesisi ve oyun grupları da yerleşecek. Eksiklerimiz var. Yaklaşık bir ay sonra Sekmen Parkı tamamlanmış olacak. Parkımız, Özgürlük Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerimize de hizmet verecek. Mahallelerimize biz bu tür parkları açmaya devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel projeler noktasında yeni alanlar da açacağız. Yakında Özgürlük Mahallesi'ne güzel bir kültür evi daha yapacağız."

Akdeniz hızla değiştiğine işaret eden Gültak, "Gördüğünüz gibi Akdeniz, 2 yıl içinde birçok fiziki ortamda değişime uğradı. Özgürlük Mahallesine bir sözümüz daha vardı. Onu da bir kez daha deklare edelim. Yakın bir tarihte Özgürlük Mahallesinin ortasında bulunan Taziye Evinin alt katını Aile Sağlık Merkezi yapacağız. İki tane doktorumuz burada görev yapacak. Hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bitirdikten sonra da Sağlık Müdürlüğümüz, doktorlarımızı atayacak ve Özgürlük Mahallesine vermiş olduğumuz sözleri de hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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