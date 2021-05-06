Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak devrildi Tırın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması ve çıkan kıvılcımlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış esnasında kontrolden çıkan tır önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, çarpmanın etkisiyle oluşan kıvılcımların arasından boş arsaya devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde MersinAntalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. MersinAntalya istikametinde ilerleyen Ali T. yönetimindeki 33 ABM 090 plakalı tır şiddetli yağış esnasında Esenpınar yolu yakınında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı, ardından da ortaya çıkan kıvılcımlarla birlikte boş arsaya devrildi. Mahalle sakinleri 112 Acil Servisi arayıp kazayı haber verdi. Kaza yerine itfaiye, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.

Tırın dorsesinde süt tozu yüklü olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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