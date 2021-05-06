Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde MersinAntalya karayolu Boğsak köyü yakınlarında meydana geldi. Enes Taş yönetimindeki 06 BOV 709 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Taş ve yanındaki 2'si çocuk 3 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2021-05-06 21:45:31



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