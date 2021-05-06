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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

DHA

Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı


Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde MersinAntalya karayolu Boğsak köyü yakınlarında meydana geldi. Enes Taş yönetimindeki 06 BOV 709 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Taş ve yanındaki 2'si çocuk 3 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR
2021-05-06 21:45:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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