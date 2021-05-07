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Vatandaş istiyor, 250 kişilik ekip anında yerine getiriyor Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde hayata geçirdiği Gönül Bağı Projesiyle vatandaşın her derdine derman oluyor Bir haftada binlerce vatandaşın aradığı Gönül Bağı Destek Hattında alınan talepler, ekipler tarafından anında yerine getiriliyor

İHA

Vatandaş istiyor, 250 kişilik ekip anında yerine getiriyor Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde hayata geçirdiği Gönül Bağı Projesiyle vatandaşın her derdine derman oluyor Bir haftada binlerce vatandaşın aradığı Gönül Bağı Destek Hattında alınan talepler, ekipler tarafından anında yerine getiriliyor

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde hayata geçirdiği Gönül Bağı Projesiyle vatandaşın her derdine derman oluyor. Bir haftada binlerce vatandaşın aradığı Gönül Bağı Destek Hattında alınan talepler, ekipler tarafından anında yerine getiriliyor. Gıda kolisinden çocuk bezine, kaçan kuştan işitme cihazı piline, hasta ve yaşlı bakımından taziye ve psikolojik desteğe kadar binlerce talebe yetişen ekipler, her talebi karşılamak için hummalı bir şekilde çalışıyor.
Toroslar Belediyesi, 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemini vatandaşların sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçti. Belediye, Torosların tüm ihtiyaçlarını ortak bir çözüm merkezinde toplayan Gönül Bağı Projesini başlattı. 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattı kurulurken, oluşturulan 11 birimde görev alan ekipler de talepleri karşılamak için mesai gözetmeksizin çalışıyor. Belediye, vatandaşların tüm taleplerini dinleyerek çözüm ekipleriyle sonuca ulaştırırken, ekipler çalmadık kapı, karşılıksız kalan talep bırakmıyor.
Proje kapsamında vatandaşlar, Gönül Bağı Destek Hattı ve sosyal medya hesaplarından taleplerini ve ihtiyaçlarını ekiplere ulaştırıyor. İlgili destek birimlerine aktarılan talepler, incelemenin ardından temin ediliyor ve saha ekipleriyle vatandaşlara ulaştırılıyor.

Başkan Yılmaz, telefonun başına oturdu, taleplere yanıt verdi
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da projenin başından bu yana bir aksaklık yaşanmaması, her talebin yerine getirilmesi için bizzat ilgileniyor. Sık sık Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturulan ‘Gönül Bağı Çözüm Merkezi’ni ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarına destek veren Başkan Yılmaz, iletilen eksiklerin giderilmesi için de anında devreye giriyor.
Bugün de merkezi ziyaret eden Yılmaz, birim masalarını tek tek gezerek ekiplerden bilgi aldı. Yılmaz, telefonun başına oturarak, vatandaşlardan gelen taleplere de yanıt verdi.

“Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz”
Başkan Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinin toplumsal açıdan oldukça yıpratıcı olduğunu söyledi. Konunun sosyal ve psikolojik sonuçları olduğunu belirten Yılmaz, “Vatandaşımız sıkıntıya girdi. Tabi ekonomik tarafı da var. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımıza destek oluyor ama özellikle psikolojik sonuçları açısından 17 günlük tam kapanma süreci başladığında hemen biz Gönül Bağı Projemizi hayata geçirdik. Bu sürece hem finansal hem planlama açısından hazırlıklıydık. Derhal burada bir merkez oluşturduk ve vatandaşımıza özgüvenle ‘Her türlü sıkıntınızda, derdinizde bizi arayabilirsiniz’ dedik. Özellikle herkesin evine kapanmak zorunda olduğu, birbirine yeterince destek veremediği bir dönemde vatandaşımızın her türlü sıkıntısını önemsiyoruz. Merkezimize gelen talepler ve daha önce oluşturduğumuz yaşlı ve engellilerimizin listeleri üzerinden tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim gidemeyeceğimiz ihtiyaçları da ilgili kurumlarla bağlantıya geçerek karşılıyoruz” dedi.

“Şu ana kadar yaklaşık 25 bin talep oldu”
Gönül Bağı Projesine çok yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Yoğun talep var. Bu da bizi mutlu ediyor. Önemli olan bize ulaşan vatandaşlarımız, daha da önemlisi bize ulaşamayan vatandaşlarımıza bizim ulaşmamız. Bundan dolayı sosyal medya kullanım oranı düşük mahallelerimizde de gezici ekiplerle 444 41 33 destek hattı numaramızı duyurduk. Şu ana kadar yaklaşık 25 bin talep oldu. Bunları işliyoruz ve ilgili istasyonlar üzerinden personelimiz talepleri karşılıyor. En yoğun erzak talebi var. Biz de vatandaşlarımıza kayıtsız, şartsız erzak ulaştırmaya çalışıyoruz. Dört gündür her gün 2 binin üzerinde teslimat yaptık. Günlük erzak ulaştırma sayısı dün 2 bin 500’dü, önceki gün 2 bin 500’dü, bugün 2 bin 800’ü bulacak gibi görünüyor. Bu oldukça yüksek bir sayı. 44 aracımız şu anda sahada dağıtım yapıyor. Bunlardan bir kısmı gönüllü araçları; sağ olsunlar onlar da hiçbir davete gerek duymadan gelip bize destek verdiler. Yaşlı Destek Birimi, Engelli Destek Birimi, Evde Bakım Hizmetleri Birimi, Taziye Hizmetleri Destek Birimi, Kadın Danışma Merkezi Destek Birimi, Erzak Dağıtım Birimi, Sokak Hayvanları Destek Birimimiz var. Bu 17 günlük kapanma sürecinde tüm vatandaşlarımıza bu hizmeti açtık” diye konuştu.

“Çocuklarımızın kaplumbağa, hamster talepleri var. Onları sevindirmek istiyoruz”
İlginç talepler de aldıklarını belirten Yılmaz, ilk gün kuşu kaçan bir çocuğun kuş talebi olduğunu, kuş alarak bizzat teslim ettiğini söyleyerek, “Çok sevindi, çok mutlu oldu. Bu duyulunca kaplumbağa, hamster gibi benzer talepler de gelmeye başladı. Mümkün olduğunca çocuklarımızı sevindiriyoruz, onların istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İki gün önce bir çocuğumuzun işitme cihazının pili bitmişti, onu ulaştırdık” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızdan çok yüksek oranda geri bildirim alıyoruz”
Projenin en önemsediği yönünün psikolojik destek olduğunun altını çizen Yılmaz, “Vatandaşımızın her türlü sıkıntısında arayabileceği bir numara olması, ilgilenen insanların olması ya da daha önce bizimle bağlantıya geçmiş vatandaşlarımızın bizim tarafımızdan aranmaları, sıkıntıları var mı diye sorulması bir rahatlama sağlıyor. Vatandaşlarımızdan da çok yüksek oranda geri bildirim alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz bunu 17 günlük tam kapanma süreci açıklandığında hem bir ihtiyaç hem de görev olarak gördük. Çok şükür bunu kaldıracak hem insan kaynağımız hem finansal kaynağımız var. Süreci bu şekilde vatandaşlarımızla dayanışarak, destek vererek atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Şu anda 250 personelin Gönül Bağı Projesinde çalıştığı bilgisini de veren Başkan Yılmaz, bunun da belediyenin personel sayısının üçte birine denk geldiğini söyledi. Herkesin gecenin geç saatlerine kadar çalıştığını belirten Yılmaz, projede çalışan tüm personele ve gönüllülere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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