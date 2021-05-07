Polisler sokak hayvanlarını unutmuyor

Mersin polisi, tam kapanmadan dolayı zor günler geçiren sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Hergün kentin belirli noktalarına mama ve su bırakan polisler, hayvanların aç ve susuz kalmamasını sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ile Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada sokak hayvanlarına el uzatıyor. Ekipler, bugünlerde zor günler yaşayan hayvanlar için hergün farklı saatlerde ve değişik noktalara mama ve su vererek, onların bugünleri rahat geçirmelerini sağlıyorlar.

Yetkililer, tam kapanma boyunca hayvanlara mama ve su desteğinin süreceğini bildirdi.

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