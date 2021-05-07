Bozyazı Müftüsü Karayiğit kalp krizinden hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçe Müftüsü Murat Karayiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece aniden rahatsızlanan Müftü Murat Karayiğit (41), ambulansla Anamur’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya’ya sevk edilen Karayiğit, yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 aydır Bozyazı Müftülüğü yapan Murat Karayiğit, evli ve üç çocuk babasıydı.

Müftü Karayiğit’in cenazesinin yarın Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.

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