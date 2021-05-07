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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 günde 90 ton sebze dağıttı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 günde 90 ton sebze dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde semt pazarlarında ürünlerini satamayan üreticilerin imdadına yetişti. Üreticilerden kabak, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan 90 ton sebzeyi alan Büyükşehir, tüm personeliyle seferber olup ürünleri ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırdı. Şehir Tiyatrosu sanatçılarından antrenörlere, ziraat teknikerinden aşçısına kadar tüm belediye personeli kapı kapı dolaşıp, sebzeleri yurttaşlarla buluşturdu.
Akdeniz ilçesinin önemli üretim merkezlerinden biri olan Kazanlı Mahallesi’nde üreticilik yapan Özden Derin, tam kapanma sürecinde Sebze ve Meyve Hali’nde mal satışlarının durduğunu ifade ederek, “Pandemiden dolayı biberleri, domatesleri, patlıcanları satamadık. Bu dönemde Belediye Başkanımız Vahap Seçer bu konuyla ilgilendi. Sağ olsun bizim ürünlerimizi alıp fakire fukaraya dağıttı. Bizi güzel bir rahatlattı. Ona bu konuda teşekkür ediyoruz. Keşke bütün belediye başkanları böyle duyarlı olsa ülke genelinde güzel şeyler olur” dedi.
Tam kapanma sürecinin olumsuz etkilediği üreticilerden biri de yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapan Hakim Ateş oldu. Başkan Seçer sayesinde hem üreticinin hem de vatandaşın yüzünün güldüğünü söyleyen Ateş, “Pandemiden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Sağ olsun Vahap Başkan sayesinde mallarımız yerde kalmadı. Üreticilerden alınan ürünler vatandaşlara dağıtılıyor. Mallarımız çöpe gidecekti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile hem malımız çöpe gitmedi hem de vatandaşlar sebzemeyve yedi” diye konuştu.

“Bugün biraz piyasada kıpırdama oldu”
Kazanlı’da üreticilik yapan ve ürünleri Büyükşehir tarafından satın alınan Hasan Akgül, böylece piyasada da kıpırdama olduğunu belirterek, “İki gün önce piyasa 1.30’du, çarli satılmıyordu, salatalık satılmıyordu. Bugün biraz kıpırdama oldu. Üreticilere destek oldu” şeklinde konuştu.
Sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli seferber oldu. Kabak, salatalık, biber ve patlıcandan oluşan 90 ton sebzeyi paketleyen Büyükşehir personeli, kapı kapı dağıtıp, hem üreticinin hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi’nin farklı daire başkanlıklarında görev yapan tiyatro sanatçılarından antrenörlere, aşçısından ziraat teknikerlerine kadar tüm personel bir araya geldi, önce sebzeleri paketledi daha sonra kapı kapı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, personel, tiyatro ve orkestra sanatçıları ile birlikte sebzeleri vatandaşlara ulaştırmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Onlara bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu, bu zorlukları atlatırken her zaman da yanlarında olacağımızı hissettireceğiz. Bayram öncesi yapacağımız bu çalışmayla paketleri vatandaşlarımıza sunarken bayramlarını da kutlayacağız. Başkanımızdan selam götüreceğiz. ‘Her zaman yanınızdayız’ diyeceğiz. Bunu yapıyor olmaktan duyduğumuz mutluluğu hissettireceğiz. Çünkü gerçekten ben ve arkadaşlarım çok mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

“Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim”
Sebzelerin vatandaşa ulaşması noktasında görev alan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda tiyatro sanatçısı olarak görev yapan Ozan Erdönmez, “Bugün gönüllülük esasına dayalı olarak belediyemizin düzenlemiş olduğu bir kampanya dâhilinde yardımlaşmak için burada bulunuyoruz. Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle paketleme yapacağız, ardından dağıtımına çıkacağız. Çok kıymetli çok güzel bir duygu” dedi.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı aşhanede görevli Şeyda İsmet ise “Vatandaşlarımız hem alım güçlüğü yaşamaya başladılar hem de tam kapanma dönemi ile çoğu insan alışverişlerini de yapamayacak duruma geldi. Biz de diğer daire başkanlıklarındaki arkadaşlarımızla birlikte kapılarına kadar ulaştırıyoruz. Tepkiler çok güzel. Gittiğimiz her yerde o mutluluğu görmeniz gerekir” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nde antrenör olarak görev yapan Ekrem Erden ise tam kapanmayla birlikte mağdur olan üretici için bir araya gelmekten son derece mutlu olduklarını ifade ederek, “Yaptığımız işten çok memnunuz. İnsanlara bir nebze de olsa yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda ziraat teknikeri olarak görevli Şerafettin Aydın, ürünleri vatandaşın kapısına kadar ulaştırdıklarını belirterek, “Üreticiden alıp evlerine kadar götürüyoruz. Halk çok mutlu. Birçoğu zaten çalışamıyor, işçiler. Yasaklardan dolayı evden çıkamıyorlar. Pazarlar da kapalı. Marketlere bağlı kalıyorlar, oralarda da fiyatlar çok pahalı olduğu için alamıyorlar. Biz gittiğimizde sevinçle karşılıyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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