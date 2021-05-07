Silifke'de hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyor



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına başlanan karadut üreticisini sevindirdi. Geçen ay serada hasat edilen karadutun kilosu 15 TL'den alıcı bulurken, açıkta yapılan karadutun kilosu ise 8-12 TL arasında değişiyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiye alternatif ürün haline gelen karadutun açıkta hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinde dut bahçesine gelen çiftçiler, topladıkları ürünleri kiloluk paketler haline getiriyor. Paketlenen ürünler daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gidiyor. Karaduta özellikle Rusya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi de talepte bulunuyor.

'ÇİFTÇİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU'

Çavuşbucağı köyünde 3 dönümlük arazide 15 yıldır dut üretimi yapan Musa Aktoprak, karadutun çiftçiye alternatif ürün olduğu belirterek, "Karadutun çileğe oranla masrafı az. Doğal ortamda yetişiyor, ilaç vermiyoruz. İlçede karadut ekimi yaygınlaştı. Sadece işçilik masrafı var. Fiyatlar 8-12 TL arasında değişiyor. 3 dönümden 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Normal şartlarda hasat 45 gün sürüyor ancak havalar sıcak olursa daha da erken hasat edebiliriz. Ürünler genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlere gidiyor. Tamamen doğal ortamda yetişen, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün. Dalından koparıp yenilebiliyor" dedi.

Dut işçiliğinin çileğe oranla daha kolay olduğunu kaydeden işçi Mustafa Barış Uzun da dutun ezilmemesi için daha hassas bir işçilik gerektiğini kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-05-07 12:15:52



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