“Artık hayatta virüsü kapmam” dedi, Covid-19 oldu, ders niteliğinde uyarı yaptı

– Mersin’de görev yapan ve korona virüsü atlatan bir uzman hekimden ders niteliğinde uyarı geldi. Bir yılı aşkın süredir yüzlerce Covid19 hastasını muayene etmesine karşın virüs bulaşmayan VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ersöz, “Artık hayatta virüsü kapmam” diyerek önlemleri gevşettiği an korona virüse yakalandığını söyledi. Ersöz, “'Bana bir şey olmaz' hastalığına kapılmıştım. Her ne olursa olsun tedbiri gevşetmemeyi herkesten rica ediyorum” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi hekimlerinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ersöz, korona virüsün bulaş risklerini göz ardı ederek önlemleri gevşetenlere, kendisini örnek vererek önemli uyarılarda bulundu.



“Yüzlerce Covid hastasını muayene etmiştim ama hala Covid olmamıştım”

Covid19’a nasıl yakalandığını anlatan Uzm. Dr. Ersöz, “Hekimler olarak bir yıldan fazla süredir Covid19 hastalığı ile mücadele ediyoruz. Hastalığa yakalanmadan önce, günlük poliklinik hastalarımın yüzde 80’ini ve yatan hastalarımın yüzde 90’ını Covid hastaları teşkil ediyordu. Bir yıldan fazla zaman geçmiş fakat hala Covid olmamıştım. Ayrıca düzenli spor yapıyor, çok iyi besleniyor ve neticesinde kendimi oldukça sağlıklı hissediyordum. Yüzlerce Covid19 hastasını muayene etmiş, bir kısmını yatırarak tedavilerini yapmıştım. Viral yükün yoğun olduğu ortamda haftanın 6 günü çalışıyordum. Basında ve daha birçok mecrada Covid’den nasıl korunacağımızı anlatıp, eğitimini veriyordum” dedi.



“‘Bana bir şey olmaz’ hastalığına kapılmıştım”

Özgüveninden ve ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesinden dolayı hastalığa yakalandığını belirten Ersöz, pandemi süresinin uzamasının hastalığa daha önce yakalanmayanlarda psikolojik olarak özgüven oluşturduğuna dikkat çekti. Ersöz, “Artık hayatta virüsü kapmayacağımı ve beni etkilemeyeceğini düşünürken bir gün aniden alerjik olduğunu düşündüğüm kuru öksürük başladı. Ertesi gün ateşim çıkınca hemen test yaptırdım. Tabii ki pozitif çıktı. Bir an için panik oldum, ancak tedavime hemen başlayarak kendimi izole ettim. Neden hastalığa yakalandığımı sorguladığımda, nedeni çok basitti. Yaklaşık 10 gündür tedbirleri gevşetmiştim. Poliklinik ve serviste maske ve diğer ekipmanları kullanmada önemli bazı kuralları göz ardı etmiş ve ‘bana bir şey olmaz’ hastalığına kapılmıştım. Şanslıyım ki, erkenden başladığım tedavi sonrasında hastalığım hafif geçti ve şu an tekrar işimin başındayım” diye konuştu.



“Her ne olursa olsun tedbirleri gevşetmemek gerekiyor”

Aşı da olunsa hastalığı geçirip vücutta antikor da oluşsa tedbirleri gevşetmemek gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Ersöz, “Çevremizdekiler hastalığı geçirmiş ama biz hasta olmamış olabiliriz. Kendimiz çok sağlıklı, hiçbir kronik hastalığı olmayan bir kişi de olabiliriz. Fakat her ne olursa olsun tedbirleri gevşetmemeyi ve ciddiyetle korunmaya devam etmeyi ısrarla herkesten rica ediyorum. Bu süreçte hastalığa yakalanmamak, hem kendimiz hem ailemiz hem de ülkemiz için hayati derecede önem arz ediyor. Lütfen dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

