Toroslar Belediyesinden öğrencilere online sınav desteği

Toroslar Belediyesi, tam kapanma sürecinde sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için ücretsiz online deneme sınavı hazırladı. 10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 12 Mayıs'ta AYT online deneme sınavına girmek isteyen öğrenciler, Toroslar Akademi sitesi üzerinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede eğitim çıtasının artması amacıyla yaptığı çalışmalarına Toroslar Akademi Projesi ile devam ediyor. Covid19 salgını kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, Toroslar Belediyesinin LGS (Liselere Giriş Sınavı), TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) öncesi hazırladığı online deneme sınavına www.toroslarakademi.com sitesi üzerinden ulaşabilecek.



"En iyi eğitimi almanızı hedefliyoruz"

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yılmaz, "Sizler bu süreçte geleceğinizi belirlemede önemli bir sınava gireceksiniz. Toroslar Akademi ile yanınızdayız. Sınav heyecanınızı bir nebze de olsa azaltmak ve tecrübe kazandırmak amacıyla sizler için online deneme sınavı hazırladık. Hazırladığımız bu deneme sınavının çalışmalarınıza katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Öğrencilerden, kendilerine bir hedef koymalarını ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmalarını isteyen Yılmaz, "Kendinizi güçlü hissetmeniz başarıya giden yolda en büyük adımdır. Geleceğimiz olan sizlerin başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan sizlerin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerinizin sınav heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.



10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 12 Mayıs'ta AYT online deneme sınavı

Öğrenciler, www.toroslarakademi.com sitesine yaptıkları başvurunun ardından LGS Deneme Sınavı için 10 Mayıs Pazartesi Günü, TYT Deneme Sınavı için 11 Mayıs Salı Günü, AYT Deneme Sınavı için de 12 Mayıs Çarşamba Günü gerçekleşecek online deneme sınavlarına girebilecek.

Online sınav için kayıt olan öğrencilere, girecekleri sınavdan bir gün önce mesaj gönderilerek hatırlatma yapılacak. Sınav konuları ve sorularının içeriği, güncel ve yeni soru tiplerine göre uygulanacak. Öğrenciler, sınav sonucunu ve analizli öğrenci karnelerini ise sınavdan bir gün sonra aynı web sitesi üzerinden sisteme girerek görebilecek.

Sınavla ilgili bilgi almak isteyenlerin, 0850 533 3330 numaralı telefonu arayabilecekleri bildirildi.

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