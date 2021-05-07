Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gözlüğü kırılan 14 yaşındaki Muhammed Furkan Teker için talimat vererek önce hastaneye götürülmesini sağladı; ardından öğrenciyi evinde ziyaret ederek gözlük hediye etti. Başkan Gültak, "Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan kardeşimize destek olmak boynumuzun borcudur. Muhammed Furkan'a eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gözlüğü kırılan 14 yaşındaki Muhammed Furkan Teker için talimat vererek önce hastaneye götürülmesini sağladı; ardından öğrenciyi evinde ziyaret ederek gözlük hediye etti. Başkan Gültak, "Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan kardeşimize destek olmak boynumuzun borcudur. Muhammed Furkan'a eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşayan Muhammed Furkan Teker, gözlüğünün kırılması üzerine Akdeniz Belediyesinin sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Gültak'a mesaj attı. Sınava hazırlandığını ve tam kapanmadan dolayı çözüm bulamadığını ifade eden Teker, Başkan Gültak'tan yardım istedi. Mesaja kayıtsız kalmayan Gültak, küçük çocuğa bir jest yaptı.

"Akdeniz Belediyesi ekipleri hemen ilgilendi"
Muhammet Furkan Teker gözlüğünün kırıldığını söyleyerek, "Gözlüğüm kırıldığı için bulanık görüyordum. LGS'ye hazırlanıyorum. Bu yüzden ne yapacağımı bilemedim. Akdeniz Belediyesinin sosyal medya hesabından başkanımıza mesaj attım. Sağ olsunlar hemen geri dönüş yapıp ilgilendiler. Bizi alıp önce hastaneye götürdüler. Daha sonra bu süreçte gözlükçüler kapalı olduğu için nöbetçi optikçi buldular. Gözlük aldılar. Bugün de başkanım evimize oturmaya geldi. İlgisi ve hediyeleri için başkanıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Sağlık ve eğitim bizim kırmızı çizgimizdir"
Teker'i evinde bizzat ziyaret ederek yeni gözlük hediye eden Başkan Gültak, "Kardeşimiz, sosyal medyadan bana ulaştı. Gözlüğünün kırıldığını ve tam kapanma sürecinde çaresiz kaldığını söyledi. LGS'ye hazırlandığını da duyunca vakit kaybetmeden ekip arkadaşlarıma talimat verdim. Hem sağlık hem de eğitim bizim kırmızı çizgimizidir" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'deki çocuklarımızın eğitim hayatında her daim yanlarındayız"
Gültak, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Akdeniz'deki çocuklarımızın eğitimine oldukça özen gösteriyoruz. Öyle ki, bununla ilgili olarak bilindiği gibi kısa süre önce Akdeniz Eğitim Akademisi projemizi hayata geçirdik. Muhammed Furkan kardeşimize de akademimizin LGS Hazırlık Seti başta olmak üzere, satranç takımı ve belediyemizin ilk yayını olan Hamidiye Kışlası kitabını hediye ettik. Akdeniz'deki tüm çocuklarımızın eğitim hayatında her daim yanlarındayız. Muhammed Furkan'a da başarıların devamını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızları uyurken, eşini defalarca bıçaklayıp, öldürdü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kızları uyurken, eşini defalarca bıçaklayıp, öldürdü/ ...
TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza ...
Mersin'de kadın cinayeti Erdemli ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Mersin'de kadın cinayeti Erdemli ilçesinde bir kişi ...
Kızları uyurken, eşini defalarca bıçaklayıp, öldürdü
YEREL HABERLER Kızları uyurken, eşini defalarca bıçaklayıp, öldürdü
Toroslar Belediyesinden öğrencilere online sınav desteği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden öğrencilere online sınav ...
Tarsus Belediyesinden doludan zarar gören çiftçileri 7 ton gübre, 50 bin marul fidesi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden doludan zarar gören çiftçileri ...
“Artık hayatta virüsü kapmam” dedi, Covid-19 oldu, ders niteliğinde uyarı yaptı
YEREL HABERLER “Artık hayatta virüsü kapmam” dedi, Covid-19 oldu, ...
Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu’na pandemi çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu’na pandemi çalışmalarını ...
Silifke'de hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Silifke'de hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 günde 90 ton sebze dağıttı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 günde 90 ton sebze ...
Yenişehir Belediyesinden çocuklara özel online tiyatro
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çocuklara özel online ...
Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç ...
Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ...
Bozyazı Müftüsü Karayiğit kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bozyazı Müftüsü Karayiğit kalp krizinden hayatını ...
Polisler sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Polisler sokak hayvanlarını unutmuyor
Belarus Nükleer Güç Santralinin 2. ünitesine ait reaktör yakıt yüklemesine hazır
YEREL HABERLER Belarus Nükleer Güç Santralinin 2. ünitesine ait ...
Vatandaş istiyor, 250 kişilik ekip anında yerine getiriyor Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde hayata geçirdiği Gönül Bağı Projesiyle vatandaşın her derdine derman oluyor Bir haftada binlerce vatandaşın aradığı Gönül Bağı Destek Hattında alınan talepler, ekipler tarafından anında yerine getiriliyor
YEREL HABERLER Vatandaş istiyor, 250 kişilik ekip anında yerine ...
Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi ...
Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak devrildi Tırın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması ve çıkan kıvılcımlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik ...
İhraç edilen Silifke çileğine talep fazla
YEREL HABERLER İhraç edilen Silifke çileğine talep fazla
Toroslar'da Sıfır Atık Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da Sıfır Atık Projesi devam ediyor
Akdeniz'de çok donanımlı park
YEREL HABERLER Akdeniz'de çok donanımlı park
Moskova'daki Türkiye Büyükelçisi, Akkuyu Nükleer A.Ş. eğitim programına katılan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Moskova'daki Türkiye Büyükelçisi, Akkuyu Nükleer A.Ş. ...
Bozdoğan, projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bozdoğan, projeleri yerinde inceledi