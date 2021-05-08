Duyarlı vatandaştan örnek davranış; yolda bulduğu parayı en yakın polis merkezine götürdü Mersin'de bir vatandaş, yolda bulduğu ve içinde 845 lira para bulunan cüzdanı polis merkezine teslim etti Kimliğinden şahsa ulaşan polisler, bulunan cüzdanı kendisine teslim etti Tantunicide çalıştığını söyleyen vatandaş, duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, herkese örnek olmasını istedi

Mersin'de bir vatandaş, yolda bulduğu ve içinde 845 lira para bulunan cüzdanı polis merkezine teslim etti. Kimliğinden şahsa ulaşan polisler, bulunan cüzdanı kendisine teslim etti. Tantunicide çalıştığını söyleyen vatandaş, duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, herkese örnek olmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde yaya olarak gezen bir vatandaş, yerde bir cüzdan ile etrafa saçılmış paraların olduğunu fark etti. Bunun üzerine yerdeki paraları toplayan ve cüzdana koyan duyarlı vatandaş, yakında bulunan Nadık Karadeniz Polis Merkezine teslim etti. Demircilik işiyle uğraştığı öğrenilen ve ismini vermek istemeyen vatandaş, daha sonra işine gitti. Kimlikten cüzdanı kaybeden vatandaşa ulaşan polisler, şahsı polis merkezine çağırdı. Burada gerekli işlemleri yapılan vatandaşa, cüzdanı teslim edildi.

Tantunicide çalıştığı öğrenilen Sıtkı Elmascan, cüzdanının bulunduğu için çok sevindiğini belirterek, "Polisten telefon gelince çok mutlu oldum. Ben umudumu kesmiştim. Kendisini göremedim ama cüzdanımı ve paralarımı bulup buraya getiren vatandaşa çok teşekkür ediyorum. Böyle insanların halen olması beni çok etkiledi. Bu tür davranışların diğer insanlara örnek olmasını istiyorum. Dünyayı anca böyle güzellikler kurtarır" dedi.

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