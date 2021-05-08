Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler Kavgada 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kısıtlamaya rağmen araçlarıyla sokakta hız yapan gençlerle mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracıyla hız yapan M.K. (30), sokakta oturan arkadaşları A.H.K.(23) ve M.F.A. yanına gitti. M.K, peşinde gelen mahalle sakinlerinden Y.S.(20) ve D.S.(18) ile tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.H.K. bacak ve omzunda, M.F.A. göğsünde ve M.K, av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden Y. S. ve D.S.’yi polis olayda kullandıkları av tüfeğini ve sustalı tabir edilen bıçakla birlikte ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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