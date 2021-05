Yaban hayvanları 600 adet ağacı yok etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban hayvanları 600 adet nektarin ağacını talan etti.

Olay, ilçeye bağlı Akçakocalı Mahallesi İncirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Yaban hayvanlarının avlanmasının yasak olması nedeniyle eli kolu bağlı olan çiftçiler, sıkıntılarına çare bulunmasını istedi.

Bin bir emekle ektiği ve belli bir yaşa getirdiği nektarı ve şeftali ağaçlarından 600 tanesinin yaban hayvanı tarafından paramparça edildiğini gören çiftçi Ali Karakaya, seslerini kimseye duyuramadıklarını söyledi.

Karakaya, "22 dönüm arazime ektiğim nektarı ağaçlarımızı dün gece domuz bu hale getirmiştir. Bin 600 fidanımızı yerle bir etmiştir. Daha bir tane meyvesini almadan, domuz tarafından istila edilmiş tarlamız. Bu hayvanla yıllarca mücadele ediyoruz ama sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Akçakocalı, İncirlikuyu, Sucular, Kösebalcı muhtarlarımız ile Tarsus Orman İşletme Müdürümüzü ve Ziraat Odasını göreve davet ediyor ve bir an önce burada sürek avı başlatılmasını istiyoruz. Domuz her geçen gün daha da fazlalaşıyor ve sürekli ürüyorlar. Ben arazimin kenarını çevirsem 200 bin TL tutuyor. Ben zaten bu bahçeye 250 bin TL masraf etmişim. Biz bu bölgede araka ekerdik domuz yüzünden tarım yapamıyoruz. Nektari ve kaysı ekiyoruz bu hale getiriyor. Bu hayvan için bir an önce önlem alınması lazım. Yoksa bu bölgede tarım yapmak mümkün olmayacaktır, ya orman kendi arazisini çevirsin hayvanına sahip çıksın ya da bir şekilde çözüm bulsunlar bu hayvana" dedi.

