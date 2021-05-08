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Koruyucu annelik yaptığı 2 kız çocuğunu, öz evladından ayırmıyor

DHA

Koruyucu annelik yaptığı 2 kız çocuğunu, öz evladından ayırmıyor


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaşayan Azize Boyraz (50), koruyucu annelik yaptığı 2 kız çocuğunu, öz evladından ayırmadan büyütüyor. Herkesin takdirini kazanan Boyraz, "Koruyucu aile olmak çok güzel bir duygu. Tüm annelere tavsiye ediyorum. Önümüzü açan, bize rehber olan yetkililere de teşekkür ediyorum" dedi.
Mezitli'de yaşayan Boyraz ailesinin, 2013 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hazırladığı koruyucu aile hizmet modelinin anlatıldığı bir seminere katıldıktan sonra hayatı değişti. Seminer çıkışı çok duygulanan Azize Boyraz, koruyucu aile olmak için adım attı. Yetkililerle iletişime geçen aile, 8 yıl önce bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Aile geçen yıl da yine bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Bu durumdan memnun olduklarını belirten Azize Boyraz, kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.
Yaşadıkları süreci anlatan Azize Boyraz, "Böyle bir programdan haberimiz yoktu, seminere katıldıktan sonra öğrendik. Uzun yıllar başka bir ülkede yaşıyorduk. Seminerden sonra 'Neden biz de böyle güzel duyguları yaşamayalım' dedik. Eşim ve oğlumla konuştum. Hep beraber konuşarak karar aldık. Biz de bir çocuğun hayatına dokunalım, bu mutluluğu yaşayalım istedik" dedi.
'KOCAMAN MUTLU BİR AİLE OLDUK'
En büyük hayalinin kız çocuğuna annelik yapmak olduğunu kaydeden Boyraz, "Bir kız çocuğuna annelik yapma fikri bile beni çok heyecanlandırdı. Başvurumuzu yaptık. Büyük kızımla ilk başta bu yolculuğa başladık. Bizi nelerin beklediğini ilk başta bilmiyorduk açıkçası. Sonrasında bir yolculuğa girdik ve o yolculuğumuz hala devam ediyor. Kızımla olan bu yolculuğumuzda inanılmaz mutluyuz. Böyle bir kızım olduğu için çok gururluyum. Hep beraber oturarak bir çocuğumuzun daha hayatına dokunmak istedik ve küçük kızımızı almaya karar verdik. Şu anda küçük kızımız da bizimle beraber. Görünürde 5 kişilik bir aileyiz ama büyük kızımın çok kıymet verdiği köpeği ve onun yavrularıyla kocaman bir aile olduk" diye konuştu.
'TÜM ANNELERE ÖNERİYORUM'
Boyraz, "Bunu tüm annelere öneriyorum. Evet babaların da yürekleri farklıdır ama anneler bir başka. Koruyucu anneliğin de yeri bir başka. İki kızım bize bunu o kadar iyi öğretti ki. Mutluluğun, annelik duygusunun, verdiğinizin karşılığını almanın en zirvesini yaşıyorsunuz. Ben kendimle de gurur duyuyorum. Bugün şartlar mümkün olsa bir iki çocuğa daha annelik yapabilecek yürek gücünü kendimde görüyorum. Çok güzel, çok keyifli bir şey. Bizlere bu imkanı sağlayanlara da teşekkür ediyorum. Koruyucu aile modelinin ülkemizde bu şekilde yaygınlaşmasında emeği geçen herkese, büyük bir özveri ile çalışan, önümüzü açan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim meşalemiz olmasa, bize kılavuzluk etmese bunları yapamazdık" ifadesini kullandı.
'SOFRAYA FAZLADAN BİR TABAK KOYMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'
Sofraya fazladan bir tabak koymanın dünyanın en güzel şeyi olduğunu belirten Boyraz, şunları kaydetti:
"Biz Türk ailesiyiz, Müslüman bir toplumuz. Biz gelenek ve göreneklerimizde aç olanı doyurmak, garibanı giydirmek var. Hele ki şu mübarek Ramazan ayı günlerinde. Pandemi nedeniyle kimseyi misafir edemiyoruz ama ömür boyu böyle bir güzelliği, böyle bir hayrı yaşamak için en güzel şey sofralarına ömür boyu fazladan koyabilecekleri bir tabak. Her ailenin gücü vardır buna."DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-05-08 14:35:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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