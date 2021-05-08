Hız kavgasında sürücüve 2 arkadaşı yaralandı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden M.K. (30) ve yanındaki 2 arkadaşı, otomobille hız yaptıkları gerekçesiyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi´nde meydana geldi. Kısıtlamayı ihlal edip otomobiliyle gezmeye çıkan M.K. (30), geçtiği sokakta hız yaptığı gerekçesiyle Y.S. (20) ve D.S. (18) tarafından uyarıldı. M.K., bir süre tartıştıktan sonra yakınlardaki arkadaşları A.H.K. (23) ve M.F.A.'nın yanına gitti. Peşinden giden Y.S. ve D.S. ile M.K., A.H.K. ve M.F.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgada A.H.K. bacak ve omzundan, M.F.A. göğsünden ve M.K. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Y.S. ve D.S., polis tarafından kullandıkları av tüfeği ve 'sustalı' olarak tabir edilen bıçakla yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-05-08 15:59:29



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