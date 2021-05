Domuzlar, nektarin ve şeftali ağaçlara zarar verdi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde çiftçi Ali Karakaya'nın 22 dönüm araziye ektiği 600 nektarin ve şeftali ağacı, yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Ağaçları zarar gören Karakaya, "Bir an önce bu bölgede sürek avı başlatılmasını istiyoruz" dedi.

Akçakocalı Mahallesi İncirlikuyu mevkisinde çiftçi Ali Karakaya, 22 dönüm araziye bin 600 nektari ağacı dikti. Ağaçlarından meyve almaya hazırlanan Karakaya, sabah saatlerinde bahçesine geldi. Karakaya, 600'a yakın ağacına yaban domuzlarının zarar verdiğini görünce şoke oldu. Karakaya, "Daha bir tane meyvesini almadan bahçemiz domuzlar tarafından istila edilmiş. Bu hayvanla yıllarca mücadele ediyoruz. Bir an önce burada sürek avı başlatılmasını istiyoruz. Domuzlar her geçen gün daha da fazlalaşıyor ve sürekli ürüyorlar. Ben arazimin kenarını çevirsem 200 bin lira tutuyor. Zaten bu bahçeye 250 bin lira masraf ettim. Biz bu bölgede bezelye ekerdik. Domuzlar yüzünden tarım yapamıyoruz. Nektarin ve kaysı ekiyoruz bu hale getiriyor. Bu hayvanlar için bir an önce önlem alınması lazım. Yoksa bu bölgede tarım yapmak mümkün olmayacak. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-05-08 16:14:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.