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Akkuyu NGS çalışanları, Rusça şarkıya klip çekip Türkiye’ye armağan etti Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin çalışanları, inşaat alanın farklı noktalarında “Hayatta sahip olduğum her şey” isimli Rusça şarkıyı seslendirdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’nın da yer aldığı kliple birlik mesajı verildi

İHA

Akkuyu NGS çalışanları, Rusça şarkıya klip çekip Türkiye’ye armağan etti Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin çalışanları, inşaat alanın farklı noktalarında “Hayatta sahip olduğum her şey” isimli Rusça şarkıyı seslendirdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’nın da yer aldığı kliple birlik mesajı verildi

Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) çalışanları, çok özel bir video klip için kameraların karşısına geçti. “Hayatta sahip olduğum her şey” isimli Rusça şarkıyı seslendiren çalışanlar, hazırlanan klibi santral inşaatında büyük bir özveriyle görev yapan binlerce çalışana ve Türkiye’ye armağan etti.
Akkuyu NGS çalışanları, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren santral inşaatının farklı noktalarında “Hayatta sahip olduğum her şey” isimli Rusça şarkıyı söyledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’nın da yer aldığı kliple Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve dünyadaki en büyük inşaat sahası haline gelen dev projenin önemi vurgulandı.
Akkuyu NGS sahasında çekilen video klibin tanıtımında, çalışanların projeye olan bağlılıklarının altı çizilerek, “İşimizi gerçekten seviyoruz. Bu şarkıyı çok profesyonelce icra etmesek bile, bu oldukça kabul edilebilir, çünkü mesleğimiz inşa etmek ama yürekten şarkı söylüyoruz. Bu, onlarca yıldır farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden insanları bir araya getiren projeye olan sevgimizdir. Ve gerçekten hayatta sahip olduğumuz her şey bizim işimiz” ifadeleri kullanıldı.
Akkuyu NGS çalışanlarını bayram coşkusuyla bir araya getiren ve sahadan çok özel görüntülerin de yer aldığı videonun yapımcılığını ve ses mühendisliğini, ünlü Rus müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yapımcı Timur Vedernikov yaptı.

“Birlikte çalışarak ülkelerimizin refahına katkı sağlayan bu projeyi onurlandırmak istiyoruz”
Çekimlerde yer alan Akkuyu Nükleer A.Ş. Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik, hazırlanan videoyla ilgili olarak, "Şarkı söylemek belki de yapmayı tercih ettiğim son şeylerden biri. Ancak doğru ve iyi bir şey yapmayı ve bunu tutkuyla gerçekleştirmeyi hedeflediğinizde yaptığınız iş tutku ve sevgiye dönüşür. Başta ‘şarkı söylemeye hazır mısın’ dediklerinde biraz gergindim ama farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden oluşan böylesine harika bir ekibin parçası olmak, hem beni hem de çalışma arkadaşlarımı çok iyi ve gururlu hissettirdi. Şarkıda da söylediğimiz gibi; ‘Dünya hiç de basit değil ama her günün bir neşesi var ve bu hayatta sahip olduğumuz her şeydir.’ Biz de bunu bilerek ve bu amaçla birlikte çalışarak ülkelerimizin refahına katkı sağlayan bu projeyi onurlandırmak istiyoruz” dedi.

Projede 11 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor
Türkiye’deki ilk nükleer santral olacak olan Akkuyu NGS’nin inşaatı halen aktif bir şekilde devam ediyor. Akkuyu sahasındaki tüm inşaat işleri ve altyapı geliştirme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut düzenlemeleri ve yasaları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) nükleer santralin tüm inşaat ve işletme dönemi için yaptığı öneriler uyarınca gerçekleştiriliyor. 11 binin üzerinde kişi istihdam edildiği proje kapsamında kullanılan yüksek teknoloji ürünü ekipmanların inşaat ve montaj işleri de Türk firmaları tarafından yapılıyor.

Türkiye’ye büyük katkılar sağlaması ve ekonomik refah getirmesi hedefleniyor
Dünya çapında nükleer santrallerin inşa edilmesi ve işletilmesi, uzun vadeli sürdürülebilir elektrik arzı ve kirlilikte dikkate değer düşüşler sağlamasının yanı sıra, iklim değişikliğiyle mücadele için gereken sıfır karbon emisyonlu temiz enerji elde etme konusunda da umut veriyor. Akkuyu NGS’nin de inşa edildiği Mersin bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye büyük katkılar sağlaması ve ekonomik refah getirmesi hedefleniyor. Proje aynı zamanda şantiyede ve çevredeki yerel alanlarda çalışan insanların hayatlarını zenginleştirmeyi, eğitim, altyapı, ticari kalkınma ve sosyal ve ekonomik açıdan fayda sağlamayı da amaçlıyor.
Türkiye’deki ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu NGS, Rus yapımı son teknoloji VVER1200 reaktörlerle donatılmış, toplam 4 bin 800 megavat kapasiteli dört güç ünitesini içeriyor. İnşaatın tamamlanmasının ardından Akkuyu NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretmesi planlanıyor. Santralin işletmeye alınmasının ardından çalışanların büyük bölümü de Türk uzmanlardan oluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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