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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı gıda kolisi desteğinde çölyak hastalarını da unutmadı. Büyükşehir, bir yıldır glütensiz ekmek ve un desteğinde bulunduğu kayıtlı 210 çölyak hastasına tam kapanma sürecinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri ulaştırmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi MEREK Halk Ekmek Fabrikası, bir yıl önce başlattığı çalışmayla çölyak hastalarına glütensiz ekmek ve un temininde bulunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi, sayılarını MEREK’ten temin ettiği kayıtlı çölyak hastaları için 210 adet glütensiz gıda kolisi hazırladı. Koli içerisinde makarnadan una kadar temel gıda malzemeleri yer alırken, çikolata, bisküvi ve puding gibi glütensiz ürünlere de yer verildi. Glütensiz ürünlere ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşayan çölyak hastalarının 17 günlük tam kapanma sürecinde en önemli sıkıntılarından birisine Büyükşehir Belediyesi çare oldu.
Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görevli Sosyolog Berk Bağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da 60 binin üzerinde standart gıda kolisi dağıtımlarına başladıklarını belirterek, “60 binin üzerinde standart Ramazan kolisini ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıyoruz. Çölyak madem maliyetli bir hastalık, biz bu koşullar altında çölyak hastalarının en azından biraz da olsa maddi yükünü üzerlerinden alalım diye düşündük” dedi.

“Tedarik sıkıntıları yaşanabiliyor”
Bağ, glütensiz ekmek ve un temin edilen aileleri tespit ettiklerini belirterek, “Çölyak ürünleri çoğunlukla süpermarketlerden temin edilebiliyor. Tedarik sıkıntıları yaşanabiliyor. Aileler sokağa çıkma yasakları da varken bu ürünlere bu süreçte ulaşamayacaklar. Biz bu sayede o ailelerin bu ihtiyacını doğrudan gidermiş oluyoruz” diye konuştu.
Kolinin içeriğinden de bahseden Bağ, “Çölyak hastalarına uygun olarak tasarlanmış makarna, şehriye gibi ürünler burada olacak. Aynı zamanda aileler unlarını buradan temin edecekler. Zaten bu kolide çölyak hastalarının tüketebildiği yağ, çay gibi ürünler de bulunmakta. Çocukları da düşündük. Özellikle kek, puding, bisküvi gibi ürünler de kolimizde mevcut” şeklinde konuştu.
Glütensiz gıda kolisi desteğinden yararlanan İsmail Ali Yörük, glütensiz ürünlere ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayarak, “Ekmek temini zor oldu. Ankara’dan getirttirmeye başladım, orayı öğrendim. Zamanla o da maddi sıkıntılara neden oldu. Bazen geç kalıyordu, alamıyorduk. Şimdi Belediye Başkanımız sağ olsun bu işe el attı. Çok memnunuz, Allah razı olsun kendisinden” ifadelerini kullandı.
Glütensiz ürünleri her markette bulamadıklarını, bulsalar dahi kimi zaman yeterli sayıda olmadığını belirten Yörük, “Pahalı olduğu için alamıyoruz. Teşekkür ederim Başkanıma, sağ olsun, Allah razı olsun. Bizi düşünmüş, gerçekten memnun oldum. Kısıtlama olmasa da biz bu ürünlere zaten ulaşamıyoruz. Ulaşmamız çok zor. Bulsak da malum, emekli olduğumuz için alma noktasında maddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.
Çölyak hastası Ayşe Yakıcı ise aldığı glütensiz gıda kolisi yardımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Un biraz sıkıntı oluyordu. Unu az pakette alıyoruz. Aldığımız 500 gram. Bazen kek yapıyorum bazen de çorba falan yapıyorum. Arpa, şehriye, irmik aldım. 2 paket un aldım. Birini kek yaptım. Başka da dışarı çıkamam. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun Başkanımızdan. Bütün millete yardım ediyor, işini gücünü rast getirsin. Allah’a emanet olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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