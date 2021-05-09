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Büyükşehir, tam kapanmada 38 farklı noktada çalışıyor Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı

İHA

Büyükşehir, tam kapanmada 38 farklı noktada çalışıyor Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tam kapanma sürecinde de sahaya inerek, ekipler tarafından kent genelinde 38 farklı noktada sürdürülen yol yapım, bakım, onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Seçer, hem çalışanlara kolaylıklar diledi hem de yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Seçer, ilk olarak İsmet İnönü Bulvarı Abide Kavşağı noktasından başlayan finişerli beton bordür yapımını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İsmet İnönü Bulvarı Abide Kavşağı’ndan başlayan ve Babil Kavşağı’na kadar devam eden gidişdönüş 24 kilometre uzunluğundaki çalışma Adnan Menderes Bulvarı’nı da kapsıyor. Ardından Kuvayi Milliye, Fabrikalar ve Fasih Kayabalı caddesinde yapılan yol yapım, kaldırım, bordür ve altyapı çalışmalarını da inceleyen Seçer, dükkanları açık olan esnafa da ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu.
Tam kapanma sürecini iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Seçer, "Özellikle hayatın yoğun olduğu bölgelerde, trafiğin, yaya geçişlerinin, esnaf yoğunluklarının olduğu bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz. Arkadaşlar hummalı bir çalışma içerisinde. Herkesin eline sağlık. Bayramda da bu çalışmalar devam edecek. 7/24 çalışıyorlar. Şu anda Mersin halkı pandemi ile mücadele kapsamında zorunlu olarak evlerinde bulunuyorlar ama gördüğünüz gibi belediyemize çalışma arkadaşlarımız ve ben Başkanları olarak sahadayız. Bu süreci iyi değerlendirelim istiyoruz” dedi.

“Evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz”
Bu sıkıntılı günlerde birinci derecedeki görevlerinin, vatandaşların günlük yaşamlarını idame ettirmek için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Seçer, “Yani yemeği olmayan yaş almış bir yurttaşımıza, kronik hastalığı olan, engelli olan bir yurttaşımıza öncelikli olarak bu hizmetleri götürebilmek. Diğeri de gelir olarak düşük yurttaşlarımız var. Gün kazanıp gün yiyen, yevmiye ile çalışan ya da esnafın kapanmasından dolayı şu anda alışveriş yapma imkânı olamayan, kısacası evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onların hiç olmazsa bir nebze de olsa günlük yaşamlarına katkı sunmak istiyoruz. Gıda katkısı, sıcak yemek katkısı yapıyoruz. Öncelikli görevimiz bu” diye konuştu.
Seçer, bu süreci fırsata çevirmek için de özellikle altyapı, üstyapı birimlerinin, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın yoğun tempo ile çalıştığını söyledi.
Birçok farklı noktada çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Seçer, "Şu anda bulunduğumuz nokta Kuvayi Milliye Caddesi. Fabrikalar Caddesi, Fasih Kayabalı Caddesi, Çakmak Caddesi, Cengiz Topel Caddesi. Birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen bu merkezde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Öncelikli olarak altyapıya ihtiyaç duyan, yağmur suyu hattı ya da kanalizasyon problemi yaşayan noktalarda da o çalışmalar yapıldı. Özellikle yoğun yaya bölgesi bu bölgeler, kaldırımlar çok yıpranmıştı, bazı bölgeler çukurlaşmıştı, hatta yayalar için tehlike arz ediyordu. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma yapıyorlar. Kaliteli de bir imalat yapılıyor ve ardından da şu anda gördüğünüz gibi bu caddeler yaklaşık 3 ile 5 santim arası sıyrılıyor. Çünkü seviye ayarı da önemli" ifadelerini kullandı.

“Aslan payı yol ve asfalt biriminin”
Büyükşehir Belediyesi bütçesi içerisinde önemli payın yol ve asfalt biriminde olduğunu belirten Seçer, "Geçmiş dönemlerde yapılan hataları yol ve asfalt yapımında yapmak istemiyoruz. Üstünkörü iş yapmak istemiyoruz. Hiçbir hesaplama yapmadan, eski asfaltın üzerine gel yeni asfaltı dök, seviye meviye ortadan kalksın, problem olsun istemiyoruz. Kötü imalat istemiyoruz. Kalitesiz malzeme kullanarak; bu kaldırım taşıdır, bordür taşıdır, karodur ya da bitümdür, böyle bir imalat yapmak istemiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi içerisinde aslan payı yol ve asfalt biriminin. Çok önemli bir miktar ayırmışız. Yaklaşık olarak yarım milyar lira sadece 2021 yılı için yol, asfalt yapımında kullanılmak üzere bütçe ayırmışız. Bu bütçeyi bizim çok akılcı kullanmamız lazım, çok efektif, çok etkin kullanmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Mersin’in 16 bin kilometre alanı ile mevcut büyükşehirler içerisinde en geniş coğrafyaya sahip illerden biri olduğunu kaydeden Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yaklaşık olarak şehir içi yolları, grup yolları, arazi yolları, 10 bin kilometreye bu gördüğünüz ekip hizmet vermeye çalışıyor. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Haklı olarak zaten o serzenişleri de duyuyoruz. Özellikle üretim bölgelerinde, bölgemizde tarımsal üretim çok yaygın. Ürünlerin hale ulaşmasında, pazar noktalarına ulaşmasında çok hassasiyet gösteriyoruz ki ürün kalitesi bozulmasın. Her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Şikayetleri çok kısa bir süre içerisinde asgari düzeye indireceğiz. Söylediğim gibi ama bir işi yaparken doğru yapmak, düzgün yapmak, uzun yıllara sari yapmak, yani asfalt var asfalt var. Yapıyorsunuz 2 sene sonra bakıyorsunuz tekrar 2 yıl önceki duruma gelmiş. Bunu doğru yap kardeşim! Şimdi geçmiş dönemlerde yapılan asfaltlar var. Görüyoruz. Ne zaman yapıldı? 2 sene önce, 3 sene önce. Bakıyorsun tekrar imalat yapma ihtiyacı duyuluyor. Bu bizi çok ciddi bir mali kayba sürüklüyor. Onun için çok düzgün imalatlar yapıyor arkadaşlarımız. Hepsinin de eline sağlık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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