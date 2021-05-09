Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Şehit annelerini ziyaret ederek, çiçek ve hediyeler veren Gültak, onlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu, taleplerini dinledi.
Mustafa Gültak, Mardin Dargeçit’te, 2 Mart 2016 tarihinde terör örgütüne düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin’in ailesini, İnönü Mahallesi’nde bulunan evlerinde ziyaret etti. Şehidin annesi Gülay Haşimoğlu Şahin, Babası Cafer Şahin ve ağabeyi Halil Şahin ile bir araya gelen Başkan Gültak, aile bireyleri ile sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Gültak, şehidin annesi Gülay Şahin’e, kadın üreticilerin hazırladığı ve organik ürünlerden oluşan bir sepet ile çiçek takdim etti.
Gültak, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla, Kıbrıs’ta 1983 yılında şehit düşen Onbaşı Naci Bozoğlu’nun, 76 yaşındaki annesi Leyla Bozoğlu’nu da İhsaniye Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret etti. Şehit annesi ve yakınları ile sohbet eden Gültak, aileyi daha önce de ziyaret ettiğini hatırlattı, belediye ekipleri tarafından annenin yaşadığı evin tadilattan geçirilerek yenilendiğini ifade etti.
Gültak, gün nedeniyle, engelli bir anne Hüsniye Sağlık’ı da Bahçe Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Aile bireyleri ile sohbet eden Gültak, kadın üreticilerin hazırladığı organik ürünlerin yer aldığı bir sepet ve çiçekleri de anneye takdim etti.

“Annelerimizi, sadece bir gün değil, her gün hatırlıyoruz”
Anneler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ederken, Başkan Gültak ise “Anneler Günü’nde, başta şehit annelerimiz olmak üzere, çocukları için varını yoğunu ortaya koyan kıymetli annelerimizi ziyaret ederek, hal hatırlarını sorduk. Amacımız, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve varsa taleplerini dinleyip, sıkıntılarını çözmek. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit annelerimiz için ne yaparsak yapalım, borcumuzu ödeyemeyeceğimizin de farkındayız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, saygıdeğer annelerimizi sadece bir gün değil, her gün hatırlıyoruz. Bu duygularla, şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir, tam kapanmada 38 farklı noktada çalışıyor Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir, tam kapanmada 38 farklı noktada ...
Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız ...
Mersin'de anneler unutulmadı
YEREL HABERLER Mersin'de anneler unutulmadı
Mersin Büyükşehir Belediyesinden, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden, çölyak hastalarına ...
Akkuyu NGS çalışanları, Rusça şarkıya klip çekip Türkiye’ye armağan etti Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin çalışanları, inşaat alanın farklı noktalarında “Hayatta sahip olduğum her şey” isimli Rusça şarkıyı seslendirdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’nın da yer aldığı kliple birlik mesajı verildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları, Rusça şarkıya klip çekip ...
Sağlık Müdürlüğü, Covid-19’dan yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının eşlerini unutmadı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü, Covid-19’dan yaşamını yitiren ...
Mut Deresi temizleniyor
YEREL HABERLER Mut Deresi temizleniyor
Başkan Şeker: "Kayısımıza rakip tanımıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şeker: "Kayısımıza rakip tanımıyoruz"
Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı
YEREL HABERLER Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı
Erdiemli Belediyesi, pazar yerlerini denetledi
YEREL HABERLER Erdiemli Belediyesi, pazar yerlerini denetledi
Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu
Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor
Domuzlar, nektarin ve şeftali ağaçlara zarar verdi
YEREL HABERLER Domuzlar, nektarin ve şeftali ağaçlara zarar verdi
Hız kavgasında sürücüve 2 arkadaşı yaralandı
YEREL HABERLER Hız kavgasında sürücüve 2 arkadaşı yaralandı
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, ...
Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti
YEREL HABERLER Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark ...
Koruyucu annelik yaptığı 2 kız çocuğunu, öz evladından ayırmıyor
YEREL HABERLER Koruyucu annelik yaptığı 2 kız çocuğunu, öz ...
Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor
YEREL HABERLER Hobi için tavus kuşu beslemeye başladı, şimdi ...
Yaban hayvanları 600 adet ağacı yok etti
YEREL HABERLER Yaban hayvanları 600 adet ağacı yok etti
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Geri dönüşüme atılan Kur'an-ı Kerimi çöpe karışmaktan temizlik işçileri kurtardı
YEREL HABERLER Geri dönüşüme atılan Kur'an-ı Kerimi çöpe karışmaktan ...
Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler Kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ...
Duyarlı vatandaştan örnek davranış; yolda bulduğu parayı en yakın polis merkezine götürdü Mersin'de bir vatandaş, yolda bulduğu ve içinde 845 lira para bulunan cüzdanı polis merkezine teslim etti Kimliğinden şahsa ulaşan polisler, bulunan cüzdanı kendisine teslim etti Tantunicide çalıştığını söyleyen vatandaş, duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, herkese örnek olmasını istedi
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaştan örnek davranış; yolda bulduğu ...
Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler Kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ...