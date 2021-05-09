Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana gelen olayda, daha önceden hasım olan Ramazan C. (19) ile U.Y. (20) karşı karşıya geldi. Tartışan hasımlar arasında kavga çıktı. U.Y. üzerinde bulundurduğu bıçakla Ramazan C.’yi kalça ve bel kısmından bıçaklayıp, kayıplara karıştı. 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılan Ramazan C.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan U.Y. polis tarafından Akşemsettin Mahallesinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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