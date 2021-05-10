Tarım işçilerinin çocukları EBA Mobil Destek aracıyla eğitimlerini sürdürüyor

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Mersin'in Silifke ilçesine gelerek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocukları EBA Mobil Destek aracıyla eğitimlerini sürdürüyor.

Yaşanan bu zorlu süreçte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Gezici EBA Destek Noktası aracı Covid19 salgını dolayısıyla alınan tedbir ve önlemler dahilinde maske, mesafe hijyen kurallarına uyularak hizmetlerini sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, “Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinden ilçemize gelerek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda yaşayan ailelerin çocukları derslerinden uzak kalmasın diye EBA Mobil Destek aracımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Son bir hafta içinde Çavuşbucağı, Gülümpaşalı,Kurtuluş Çayır Pompa mevki, Kurtuluş Özmen Tarım Mevkii ve Arkum Mahallesinde bulunan çocuklarımıza ulaşarak EBA Mobil Destek aracı ile derslerine ulaşımını sağladık” dedi.

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