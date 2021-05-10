Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hamza Sert (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Hamza Sert, Tarsus'taki evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hamza Sert burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yıllık polis memuru olan Sert, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Sert, bugün saat 12.00’da emniyet müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından Tarsus’ta toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.