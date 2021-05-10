Mersin'de öğrencilerin öğrenim yardımı bayram öncesi hesaplarına yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince Ramazan Bayramı öncesi öğrencilerin öğrenim yardımlarınının hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenim yardımının son ödemesi olan 300 liralık bakiyeyle bayram öncesi öğrencilerin yüzü güldü. Böylece, belediye meclisinde alınan kararla bin 250 liradan 1400 liraya çıkarılan öğrenim yardımlarının tamamı öğrencilere ödenmiş oldu.

Toplam 6 bin 479 öğrencinin hesabına 300’er liradan toplam 1 milyon 947 bin lira yatırıldı.

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