Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN´de, A.T. tarafından alıkoyulan, boşanma aşamasındaki eşi S.T. ve 3 çocuğu, jandarma ekiplerince kurtarıldı. A.T. ise gözaltına alındı.

Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde, şüphe üzerine otomobili durduran jandarma ekipleri, A.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu S.T. ve 3 çocuğunu alıkoyduğunu belirledi. Olay sonrası A.T., gözaltına alınırken, S.T. ile 3 çocuğu da jandarma tarafından misafirhaneye yerleştirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2021-05-10 11:05:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.